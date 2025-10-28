  1. Clients Privés
Football Les Suissesses veulent confirmer

ATS

28.10.2025 - 04:00

La Suisse doit composer sans Alayah Pilgrim (à gauche), buteuse face au Canada, pour affronter l'Ecosse
La Suisse doit composer sans Alayah Pilgrim (à gauche), buteuse face au Canada, pour affronter l'Ecosse
ATS

Victorieuse 1-0 du Canada vendredi à Lucerne, l'équipe de Suisse dames veut confirmer cette bonne performance. La troupe de Pia Sundhage en aura l'occasion mardi en Ecosse en amical.

Keystone-SDA

28.10.2025, 04:00

Privées de la buteuse de vendredi Alayah Pilgrim (blessée), les Suissesses partiront avec les faveurs du pronostic à Dunfermline où le coup d'envoi est prévu à 20h30 heure suisse. L'Ecosse n'a disputé qu'une seule phase finale de Coupe du monde (en 2019) et qu'un seul Euro (2017) chez les dames dans toute son histoire.

Mais les Ecossaises restent elles aussi sur une victoire, obtenue vendredi également, à Casablanca face au Maroc (2-1) grâce à un but tombé à la 90e minute. Il s'agissait de la première victoire pour la nouvelle sélectionneuse, l'Australienne Melissa Andreatta, engagée au printemps.

