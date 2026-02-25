  1. Clients Privés
Mondial 2026 Les supporters écossais pourront porter leur sacoche traditionnelle

ATS

25.2.2026 - 18:54

Les fans de l'Ecosse ont reçu une dérogation de la FIFA pour porter leur sacoche traditionnelle indissociable du kilt durant la Coupe de monde cet été. L'information émane de la Fédération écossaise (SFA).

Des supporters écossais vêtus de leur kilt et de l'emblématique sporran.
Des supporters écossais vêtus de leur kilt et de l’emblématique sporran.
IMAGO/Pixsell

Keystone-SDA

25.02.2026, 18:54

«La FIFA a confirmé que les sporrans seront autorisés dans les stades en accord avec les procédures standards de fouille et d'inspection», a déclaré un porte-parole de la SFA. Le sporran est une sacoche portée à la ceinture qui pallie l'absence de poches du kilt.

L'organisateur de la Coupe du monde avait estimé dans un premier temps que cet objet était trop grand pour être autorisé dans les tribunes, au regard des normes de sécurité sur les sacs. Les supporters de l'Ecosse forment la «Tartan Army» réputée parmi les plus festives du football.

De milliers de fans sont attendus aux Etats-Unis pour encourager l'Ecosse pour son retour en Coupe du monde après 28 ans d'absence. Les Ecossais affronteront dans le groupe C Haïti puis le Maroc à Boston, avant de se mesurer au Brésil à Miami.

