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Football Les supporters du Slavia Prague gâchent la fête du titre

ATS

10.5.2026 - 13:53

Le Slavia Prague a manqué l'occasion de remporter le championnat tchèque dès samedi, en raison du comportement de ses propres supporters. Lors du derby contre le Sparta, ses supporters ont envahi le terrain pendant le temps additionnel et ont lancé des engins pyrotechniques en direction du bloc des supporters visiteurs.

Le Slavia rate le sacre après des débordements de ses fans.
Le Slavia rate le sacre après des débordements de ses fans.
IMAGO

Keystone-SDA

10.05.2026, 13:53

Des joueurs adverses auraient également été pris à partie par ses hooligans. Le match a été interrompu alors que le score était de 3-2 pour le Slavia. Auparavant, l'équipe locale avait rattrapé deux fois son retard et avait écopé d'un carton rouge aux 59e et 92e minutes, avant que l'envahissement du terrain ne commence.

Les célébrations du titre ont donc été annulées, et le Slavia risque désormais une défaite par forfait.

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