Dans le groupe L des éliminatoires européens pour la Coupe du Monde 2026, la République tchèque a subi un revers face aux Îles Féroé (2-1). Le but de la victoire a été inscrit par le remplaçant Martin Agnarsson à la 81e minute, trois minutes seulement après l'égalisation des Tchèques.

The Faroe Islands have a population of just 55,000 people, less than the capacity of six Premier League stadiums.



Today, they defeated Czechia, and sit one point out of a World Cup play-off place with one game left to play.



An incredible effort, made even more impressive if… pic.twitter.com/ROYJ7Oglwt — Football on TNT Sports (@footballontnt) October 12, 2025

Keystone-SDA ATS

Outre la République tchèque, l'Autriche a également perdu à l'extérieur. En Roumanie, l'équipe de l'entraîneur Ralf Rangnick s'est inclinée 1-0 sur un but de Virgil Ghita dans les arrêts de jeu. Malgré cette première défaite, l'Autriche occupe toujours la première place du groupe H avec deux points d'avance sur la Bosnie-Herzégovine.