Dans le groupe L des éliminatoires européens pour la Coupe du Monde 2026, la République tchèque a subi un revers face aux Îles Féroé (2-1). Le but de la victoire a été inscrit par le remplaçant Martin Agnarsson à la 81e minute, trois minutes seulement après l'égalisation des Tchèques.
Outre la République tchèque, l'Autriche a également perdu à l'extérieur. En Roumanie, l'équipe de l'entraîneur Ralf Rangnick s'est inclinée 1-0 sur un but de Virgil Ghita dans les arrêts de jeu. Malgré cette première défaite, l'Autriche occupe toujours la première place du groupe H avec deux points d'avance sur la Bosnie-Herzégovine.