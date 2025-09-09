L'Angleterre a fait étrillé la Serbie (5-0), mardi, et ramené de Belgrade une cinquième victoire en cinq matches qualificatifs pour la Coupe du monde 2026, de nouveau sans encaisser le moindre but.

Une bonne soirée pour Kane et les Anglais. EPA

Agence France-Presse Melchior Cordonier

Les vice-champions d'Europe dominent le groupe K avec 15 points, loin devant l'Albanie (2e, 8 pts après sa victoire 1-0 contre la Lettonie) et la Serbie (3e, 7 pts), son rival a priori le plus coriace, qui a toutefois disputé un match en moins.

Les Anglais ont inscrit treize buts, sans en prendre un seul, avant leurs trois dernières rencontres qualificatives, prévues en octobre et novembre.

Ils ont surtout élevé leur jeu à un niveau encore jamais atteint sous la direction de Thomas Tuchel, le sélectionneur arrivé en janvier.

Mardi, Harry Kane (33e), Noni Madueke (35e) et Ezri Konsa (52e) ont mis les Three Lions sur le chemin du succès. Marc Guéhi (75e), dans la foulée de l'expulsion du capitaine serbe Nikola Milenkovic, puis Marcus Rashford sur pénalty (90e) ont aggravé la marque.