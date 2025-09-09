  1. Clients Privés
Qualifs Mondial 2026 Les Three Lions ne font qu'une bouchée des Serbes

Melchior Cordonier

9.9.2025

L'Angleterre a fait étrillé la Serbie (5-0), mardi, et ramené de Belgrade une cinquième victoire en cinq matches qualificatifs pour la Coupe du monde 2026, de nouveau sans encaisser le moindre but.

Une bonne soirée pour Kane et les Anglais.
Une bonne soirée pour Kane et les Anglais.
EPA

Agence France-Presse

09.09.2025, 22:54

09.09.2025, 23:06

Les vice-champions d'Europe dominent le groupe K avec 15 points, loin devant l'Albanie (2e, 8 pts après sa victoire 1-0 contre la Lettonie) et la Serbie (3e, 7 pts), son rival a priori le plus coriace, qui a toutefois disputé un match en moins.

Les Anglais ont inscrit treize buts, sans en prendre un seul, avant leurs trois dernières rencontres qualificatives, prévues en octobre et novembre.

Qualifs Mondial 2026. Même onze, même scénario : la Nati balaye la Slovénie

Qualifs Mondial 2026Même onze, même scénario : la Nati balaye la Slovénie

Ils ont surtout élevé leur jeu à un niveau encore jamais atteint sous la direction de Thomas Tuchel, le sélectionneur arrivé en janvier.

Mardi, Harry Kane (33e), Noni Madueke (35e) et Ezri Konsa (52e) ont mis les Three Lions sur le chemin du succès. Marc Guéhi (75e), dans la foulée de l'expulsion du capitaine serbe Nikola Milenkovic, puis Marcus Rashford sur pénalty (90e) ont aggravé la marque.

Qualifs Mondial 2026. Les Bleus souffrent mais s’en sortent contre l’Islande

Qualifs Mondial 2026Les Bleus souffrent mais s’en sortent contre l’Islande

