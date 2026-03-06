  1. Clients Privés
Qualifs Mondial 2027 Les trois points à Malte, seule issue envisageable pour la Suisse

ATS

6.3.2026 - 12:49

L'équipe de Suisse disputera samedi son deuxième match dans le cadre des qualifications pour la Coupe du monde 2027. A Malte, l'équipe de Rafel Navarro vise une deuxième victoire.

Après avoir gagné à Lausanne, les Suissesses doivent enchaîner à Malte.
Après avoir gagné à Lausanne, les Suissesses doivent enchaîner à Malte.
KEYSTONE

Keystone-SDA

06.03.2026, 12:49

«Il est important pour nous de remporter les six matches»: le nouveau sélectionneur a donné le ton avant le coup d'envoi de la campagne de qualification pour la phase finale au Brésil. Ses joueuses ont réussi leur premier examen de passage, du moins en terme de résultat.

Après une victoire facile 2-0 contre l'Irlande du Nord à Lausanne, les Suissesses doivent en découdre avec Malte, 88e du classement mondial et qui s'est incliné 3-0 mardi en Turquie. On peut donc supposer qu'il n'y aura pas plus de résistance à Ta'Qali samedi que contre l'Irlande du Nord à la Tuilière.

Qualifs Mondial 2027. Entrée en matière réussie pour les Suissesses face à l’Irlande du Nord

Qualifs Mondial 2027Entrée en matière réussie pour les Suissesses face à l’Irlande du Nord

Mais même si Rafel Navarro affirme que le résultat est prioritaire, l'objectif est aussi (surtout?) de mieux mettre en place les automatismes et d'appliquer plus naturellement la nouvelle philosophie axée sur l'offensive et la possession du ballon. L'efficacité doit aussi être au rendez-vous cette fois-ci.

La Suisse a rencontré deux fois Malte en match officiel, pour deux victoires éclatantes. Lors des qualifications pour la Coupe du monde 2015, les Suissesses se sont imposées 11-0 devant leur public et 5-0 à l'extérieur. A l'issue de cette campagne, elles se sont qualifiées pour la première fois pour un grand tournoi. L'histoire se répétera-t-elle?

Johan Djourou. «J'ai apprécié ce sentiment de frustration chez les joueuses»

Johan Djourou«J'ai apprécié ce sentiment de frustration chez les joueuses»

Iman Beney : «On essaie d'avoir de plus en plus le ballon»

Iman Beney : «On essaie d'avoir de plus en plus le ballon»

L'équipe de Suisse féminine a entamé de manière idéale les qualifications du Mondial 2027. Les joueuses du sélectionneur Rafel Navarro ont battu l'Irlande du Nord 2-0 mardi à Lausanne. La réaction de la joueuse valaisanne.

04.03.2026

