L'Espagne, future organisatrice du Mondial 2030 masculin avec le Maroc et le Portugal, va présenter une candidature commune avec ses deux voisins pour également accueillir le Mondial 2035 féminin. Cela a été annoncé vendredi.

L'Espagne se porte candidate à l'organisation du Mondial féminin. ats

Keystone-SDA ATS

«Nous voulons que l'Espagne accueille le Mondial féminin en 2035, ensemble avec le Portugal et le Maroc», a déclaré le président de la Fédération espagnole de football (RFEF) Rafael Louzan en marge d'une conférence dans une université de Madrid.

«Il n'y a pas de meilleure manière de donner de la visibilité au sport féminin qu'en prenant part à l'événement sportif le plus important au monde, une Coupe du monde de football. Nous y travaillons actuellement», a ajouté le président de la RFEF, qui tente de redorer l'image de l'instance, après plusieurs scandales extrasportifs.

L'Espagne, championne d'Europe 2024 chez les hommes et championne du monde 2023 chez les femmes, accueillera le Mondial 2030 masculin avec le Maroc et le Portugal dans un format inédit qui verra les premières rencontres de la phase de poules se jouer en Uruguay, en Argentine et au Paraguay, pour fêter le centenaire de la première édition de la compétition.