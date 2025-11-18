  1. Clients Privés
Qualifs Mondial 2026 L'Espagne et la Belgique assurent, l'Ecosse renversante

ATS

18.11.2025 - 23:05

Les douze pays européens directement qualifiés pour le Mondial 2026 sont désormais connus. L'Espagne, la Belgique et l'Autriche ont imité la Suisse en conservant la 1re place de leur groupe respectif mardi lors de l'ultime soirée de ces éliminatoires, alors que l'Ecosse a renversé le Danemark dans les arrêts de jeu.

Olmo buteur face à la Turquie.
Olmo buteur face à la Turquie.
EPA

Keystone-SDA

18.11.2025, 23:05

L'Espagne, qui pouvait se permettre de s'incliner par six buts d'écart face à la Turquie mardi, n'a pas eu à forcer son talent à Séville. La Roja s'est contentée d'un nul 2-2 face aux Turcs, conservant ainsi trois longueurs d'avance sur ses adversaires du jour dans la poule E.

Soirée tranquille également pour la Belgique, qui était sous la menace de la Macédoine du Nord et du Pays de Galles dans le groupe J. Les Diables Rouges ont écrasé le Liechtenstein 7-0 avec notamment des doublés de Doku et de De Ketelaere. Ils disputeront leur 15e Coupe du monde, la quatrième d'affilée.

Qualifs Mondial 2026. Cap sur l’Amérique du Nord : la Nati décroche son ticket !

Qualifs Mondial 2026Cap sur l’Amérique du Nord : la Nati décroche son ticket !

Le suspense fut en revanche de mise dans les groupes C et H. L'Ecosse a arraché son ticket dans les arrêts de jeu à Glasgow dans la finale du groupe C, battant 4-2 le Danemark qui pointait en tête avant cette soirée. Kieran Tierney a envoyé les Ecossais en phase finale pour la première fois depuis 1998 en marquant le 3-2 à la 93e. Kenny McLean a scellé le score à la 98e.

En tête de la poule H avec une marge de deux unités sur la Bosnie-Herzégovine, l'Autriche s'est pour sa part retrouvée menée dès la 12e par les Bosniens à Vienne après une réussite du natif de Granges Haris Tabakovic (ex-YB et GC). Les Autrichiens ont arraché le nul sur un but de Michael Gregoritsch à la 77e, s'offrant également une première phase finale depuis 1998.

