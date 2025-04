L'ex-assistante de David Beckham enfonce le clou 20 ans après le scandale

Au début des années 2000, David Beckham s'était retrouvé au cœur d'un scandale d'adultère. Il était accusé de tromper sa femme Victoria avec son assistante de l'époque, Rebecca Loos. Plus de vingt ans plus tard, la femme réaffirme avoir entretenu une liaison avec le footballeur et revient sur les répercussions émotionnelles de l'affaire.

Nicolò Forni/trad Clara Francey

En 2003, le transfert de David Beckham à Madrid ne s'est pas accompagné que d'un changement de club, mais aussi d'une vague de rumeurs.

L'ex-footballeur a été accusé d'avoir trompé sa femme Victoria avec son assistante personnelle, Rebecca Loos. C'est cette dernière qui avait révélé l'affaire aux médias, déclenchant un raz-de-marée qui allait occuper pendant des mois les premières pages de la presse britannique. Aujourd'hui, après 22 ans de silence, Loos revient sur cette période.

Dans une interview accordée en janvier 2025 au journal «El Mundo», la Néerlandaise, née en Espagne, avait décrit David Beckham comme «un amant exceptionnel». Elle revient aujourd'hui sur le sujet, en partie pour se défendre des accusations de mensonge.

Lors d'une récente apparition dans l'émission «60 Minutes Australia», la Madrilène de 47 ans a affirmé : «J'ai toujours dit la vérité. Je n'ai jamais exagéré ni menti sur quoi que ce soit.»

Elle souligne également le courage qu'il lui a fallu pour affronter un couple aussi puissant dans les médias, capable d'engager les meilleurs avocats, alors qu'elle-même n'avait pour elle que sa version des faits.

«Un impact traumatique sur ma santé mentale»

L'affaire a laissé une cicatrice profonde, mais Rebecca Loos tente aujourd'hui de se reconstruire. «Je pense que tout cela a eu un impact profondément traumatique sur ma santé mentale, mais je ne voulais pas l’admettre, car je pensais devoir être courageuse et forte», a-t-elle expliqué.

«Une partie de cette douleur a réussi à s'infiltrer en moi, et il m'a fallu du temps pour m'en remettre», a-t-elle conclu.

Cet article a été rédigé avec l'aide de l'intelligence artificielle.