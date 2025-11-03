L'ex-attaquant des Bleus Wissam Ben Yedder est renvoyé devant la cour criminelle départementale des Alpes-Maritimes pour «viol, tentative de viol et agression sexuelle», a appris lundi l'AFP auprès du parquet de Nice, confirmant une information de l'Equipe.

L’ancien international Wissam Ben Yedder renvoyé devant la justice. AP

Agence France-Presse Melchior Cordonier

L'ancien joueur de Monaco (2019-2024), 35 ans, qui évolue désormais en deuxième division turque, et son frère Sabri, également renvoyé pour viol et agression sexuelle, avaient été mis en examen en 2023, après des accusations qu'ils contestent de deux jeunes femmes rencontrées lors d'une soirée.

Les deux ont la possibilité de faire appel de cette décision.

Le juge d'instruction a ainsi suivi le parquet qui avait requis fin mai que les frères soient jugés tous deux pour viol et agression sexuelle, ajoutant le chef de tentative de viol pour Wissam Ben Yedder.

Depuis plusieurs mois, l'ancien international aux 19 sélections et 3 buts sous la tunique bleue fait davantage parler de lui pour ses frasques judiciaires que sa carrière sur les terrains.

Début septembre, il avait été condamné par le tribunal correctionnel de Nice à 90.000 euros d'amende pour des violences psychologiques sur son épouse, avec laquelle il est en instance de divorce.

Après une condamnation en Espagne pour fraude fiscale lorsqu'il jouait à Séville (2016-2019), il a été jugé à l'automne 2024 pour des violences sexuelles sur une jeune femme lors d'une nuit alcoolisée quelques mois plus tôt. Condamné à deux ans de prison avec sursis, il a fait appel.

Le deuxième meilleur buteur de l'histoire de l'AS Monaco était sans club depuis la fin de son contrat dans la principauté en juin 2024, mais il est parti en avril en Iran pour tenter de se relancer au Sepahan SC, club cinq fois champion d'Iran, où il a retrouvé d'autres Français comme l'entraîneur Patrice Carteron ou les joueurs Steven Nzonzi et Aboubakar Kamara.

Mais l'histoire avait tourné court et début septembre, Ben Yedder s'est engagé avec Sakaryaspor qui joue en deuxième division turque.