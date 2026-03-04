L’ex-gardien de l’Iran disparaît après avoir critiqué Ali Khamenei

L'ancien gardien de but iranien Rashid Mazaheri a disparu après avoir posté un message virulent contre le Guide suprême Ali Khamenei, tué dans les frappes israélo-américaines, alors que le pays est plongé dans un chaos politique et militaire.

Rashid Mazaheri lors de la Coupe du monde 2018. Imago

La disparition de Rashid Mazaheri choque l'Iran à l'un des moments les plus dramatiques de son histoire récente.

Comme le rapporte notamment le site italien «FanPage», l'ancien gardien de but de l'équipe nationale iranienne n'a plus donné signe de vie depuis que les forces de sécurité ont perquisitionné son domicile, quelques heures après la publication sur les réseaux sociaux d'un message virulent à l'encontre de l'ayatollah Ali Khamenei.

Le gardien de 36 ans, qui a pris sa retraite sportive en 2024, est un visage bien connu du football iranien : il a remporté des trophées avec Zob Ahan et Tractor et a défendu les postes de clubs importants du pays comme Esteghlal et Sepahan, en plus d'avoir porté le maillot de l'équipe nationale (3 sélections).

Le message avait été publié dans la soirée du 24 février, quelques jours avant l'attaque conjointe d'Israël et des Etats-Unis qui a conduit à la mort du Guide Suprême, au pouvoir depuis 36 ans. Dans ce message, Mazaheri rendait Khamenei responsable de la répression des manifestations et le qualifiait de «Satan», évoquant le sang d’innocents versé et la fin d'un régime.

Le lendemain à l'aube, des agents de sécurité se sont présentés au domicile du footballeur et auraient confisqué son téléphone portable et son ordinateur, l'informant de l'existence d'un mandat d'arrêt à son encontre. Depuis, le message a été supprimé et Mazaheri a disparu sans laisser de traces.

Le message de sa femme

Peu après la perquisition, son épouse Maryam Abdollahi a publié un message sur Instagram affirmant que la vie de son mari était en danger. Elle a également attribué à l'État l'entière responsabilité de ce qui pourrait lui arriver, rappelant les pressions subies ces dernières années.

En effet, Mazaheri n'en était pas à son premier coup d'éclat contre le régime. Lors des manifestations de 2019 et 2020, il avait publiquement demandé de ne pas exécuter les manifestants et avait été convoqué puis arrêté.

En 2021, il avait également été suspendu de la Fédération iranienne de football pour avoir soutenu les manifestations liées à la crise de l'eau.

Un pays en proie au chaos

Cette affaire s'inscrit dans un contexte régional de plus en plus instable. Après la mort de Khamenei, le Moyen-Orient est entré dans une nouvelle phase de conflit, les tensions se propageant à d'autres pays de la zone.

En Iran, la situation est extrêmement confuse, avec la poursuite des attaques américaines et israéliennes et de graves problèmes d'infrastructures, dont des pannes d'électricité dans la capitale Téhéran. Un contexte qui rend encore plus difficile l'obtention d'informations certaines sur le sort du gardien de but.

A l'heure actuelle, il n'y a aucune nouvelle officielle de Rashid Mazaheri.

Notice sur l’IA : cet article a été traduit de l’italien à l’aide de l’intelligence artificielle et adapté par la rédaction romande de blue News (nl).