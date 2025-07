L'ancien international Andy Ladner est décédé à l'âge de 63 ans. L'ASF a confirmé mercredi une information du portail «nau.ch», qui s'était référé à des informations provenant de son entourage proche.

L’ancien international Andy Ladner est décédé. Keystone

Keystone-SDA ATS

De son vrai nom André Ladner, il a joué pour les Grasshoppers dans les années 1980 et a fêté trois titres de champion et une victoire en Coupe de Suisse. Durant cette période, le Zurichois a joué quatre fois pour l'équipe de Suisse. L'ancien défenseur a également évolué à Lugano et à Bâle.

Après sa carrière active, Ladner a été co-entraîneur de Bernard Challandes au FC Zurich, assistant de Marco Schällibaum à Aarau et coach du FCZ féminin.