«Il doit changer et il le sait» L’exclusion de Lucas Hernandez ternit son retour en forme

Melchior Cordonier

28.11.2025

L'exclusion après un coup de coude mercredi de Lucas Hernandez menace de gâcher le retour à un bon niveau du défenseur français du PSG, qui aura toutefois l'occasion de se faire pardonner samedi à Monaco (17h00).

Lucas Hernandez expulsé en fin de match après un coup de coude sur Xavi Simons.
Lucas Hernandez expulsé en fin de match après un coup de coude sur Xavi Simons.
IMAGO/Shutterstock

Agence France-Presse

28.11.2025, 16:37

28.11.2025, 16:46

On joue la 93e minute mercredi au Parc des Princes, le public est extatique après le festival offensif de l'équipe dans un match de Ligue des champions (victoire 5-3 contre Tottenham)... mais soudain le Londonien Xavi Simons s'écroule, le jeu s'arrête et l'arbitre va examiner la vidéo, avant de sortir un carton rouge de sa poche en direction de Lucas Hernandez.

Aucune contestation possible, le défenseur a asséné un coup de coude à l'ancien Parisien, comme pour chasser un importun. Un geste qui rappelle son coup de coude lors du match contre le Bayern Munich (victoire 2-0) au Mondial des clubs en juillet, avec déjà une exclusion à la clé.

Son entraîneur Luis Enrique ne s'est pas privé de le rappeler à l'ordre: «Ce n'est pas la première fois. C'est bizarre, ce n'est pas normal. Il faudra en parler. C'est dangereux. Je connais très bien Lucas Hernandez, mais il faut savoir se contrôler», a-t-il dit à Canal+ mercredi.

Ce geste violent interroge, venant d'un joueur expérimenté (29 ans), champion du monde 2018 avec les Bleus, qui devrait donner l'exemple à un effectif jeune par ailleurs respectueux sur le terrain.

Réinterrogé sur ce sujet vendredi, Luis Enrique a confié qu'il avait pris son joueur entre quatre yeux, à l'entraînement: «Tu peux avoir de l'expérience mais ce sont des actions à gérer. Bien sûr que j'ai parlé avec Lucas Hernandez, parce qu'il est très important dans l'équipe, il a de l'expérience, il est aimé de tous ses coéquipiers, c'était important de savoir ce qu'il en pensait».

Résultat de cette conversation: «il doit changer et il le sait», selon Luis Enrique.

Ligue 1. Coup dur pour Paris : Nuno Mendes forfait face à Monaco

Ligue 1Coup dur pour Paris : Nuno Mendes forfait face à Monaco

Second plan

C'est d'autant plus embarrassant pour Hernandez que ces deux gestes d'humeur sont peut-être ses moments les plus marquants au PSG.

En effet, son histoire avec le club de la capitale semble n'avoir jamais vraiment décollé, depuis son arrivée à l'été 2023 en provenance du Bayern Munich. Revenant alors d'une grave blessure, le joueur avait été utile au poste de latéral gauche en attendant le retour longtemps différé d'un autre blessé, Nuno Mendes.

Mais Lucas Hernandez avait ensuite été relégué au second plan, sans opportunité de jouer à son poste préférentiel en charnière centrale puisque Luis Enrique lui préférait Willian Pacho et même Lucas Beraldo. Et il a de nouveau subi une grave blessure en demi-finale de Ligue des champions avant l'été 2024.

Après avoir rongé son frein de longs mois, c'est sur la pointe des pieds qu'il était revenu au tout début de 2025, pour combler les trous. Ses 29 apparitions jusqu'à l'été, souvent en rentrant en cours de jeu, n'avaient pas marqué les esprits.

Son entourage confiait néanmoins à l'AFP, à cette période, que le joueur appréciait de pouvoir revenir tranquillement, sans pression, dans une équipe tournant très bien. Et Lucas Hernandez a vu sa chance commencer à tourner en juin, quand Didier Deschamps l'a rappelé en équipe de France, là encore pour suppléer des blessés.

Le natif de Marseille en a profité pour reprendre confiance et a réalisé un début d'exercice 2025-26 prometteur, en 11 apparitions soit déjà la moitié de son temps de jeu de la saison précédente. Il a même pu regoûter à la charnière centrale à Barcelone et Leverkusen, où il a été solide, comme lors de récents matches de Ligue 1.

Mercredi, rentrant à la place d'un Nuno Mendes blessé à la mi-temps, Lucas Hernandez a été bon, avec notamment une récupération haute qui a permis à Joao Neves d'adresser une passe décisive à Fabian Ruiz.

Sa justesse défensive et ses projections n'annonçaient pas du tout son coup de coude de fin de match. Hernandez est sorti tout penaud, comprenant qu'il avait gâché là sa belle prestation.

Il pourra probablement se consoler avec une titularisation samedi à Monaco, en l'absence de Nuno Mendes. Après la discussion avec son entraîneur, Lucas Hernandez est désormais attendu au tournant.

PSG – Tottennham 5-3

PSG – Tottennham 5-3

UEFA Champions League | Matchday 5 | Saison 25/26

26.11.2025

