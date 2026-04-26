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Pour sa dernière danse ? L’hommage spectaculaire réservé à la légende Gignac par son club

Nicolas Larchevêque

26.4.2026

L'attaquant français André-Pierre Gignac, devenu une légende chez les Tigres de Monterrey, a eu droit samedi à une belle célébration de la part des supporteurs du club mexicain alors qu'il pourrait prendre sa retraite à 40 ans au terme de son contrat en fin de saison, selon la presse locale.

Agence France-Presse

26.04.2026, 17:27

L'Estadio Universitario a réservé un vibrant hommage à l'ancien international français (36 sélections, 7 buts) lors de l'ultime match de la saison régulière du championnat mexicain des Tigres à domicile contre Mazatlan (5-1).

Dès l'échauffement et à l'annonce de son nom par le speaker, les supporteurs ont brandi des banderoles portant l'inscription «Un dernier match et c'est fini, gros !». À la 10e minute, comme son numéro de maillot, les fans des Tigres ont déployé des tifos représentant le drapeau français, ses initiales APG et un message «Merci, Gignac».

À la mi-temps, une compilation vidéo de ses buts a été projetée sur l'écran géant du stade. Remplacé à la 56e minute, Gignac a été salué par les acclamations du public qui a repris «Hey Jude» des Beatles en son honneur.

Arrivé à Monterrey en 2015 en provenance de Marseille, Gignac a marqué l'histoire du club mexicain, disputant 439 rencontres et inscrivant 222 buts, ce qui fait de lui le détenteur du record du nombre de buts marqués pour les Tigres. Il a également remporté la Ligue des champions de la CONCACAF (2020) et les championnats d'ouverture (2015, 2016, 2017) et de clôture (2019, 2023) au Mexique.

Gignac aura encore au moins deux autres rendez-vous avec les supporteurs des Tigres à l'Estadio Universitario avant de faire ses adieux, selon la presse mexicaine, puisqu'il devrait disputer les quarts de finale du championnat national et les demi-finales de la Coupe des champions de la CONCACAF.

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