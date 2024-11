Au lendemain de l'annonce de son forfait pour les prochains matches de l'équipe de Suisse, Lia Wälti a expliqué la raison de son absence. Elle a été soignée d'un abcès et a donné des nouvelles rassurantes sur son compte Instagram mardi.

Lia Wälti a été soignée d'un abcès et ne jouera pas avec la Suisse. KEYSTONE

ATS

«J'ai écouté mon corps et mon instinct qui me disait de vérifier. Ce qui semblait bénin s'est avéré être un abcès, mais comme il a été détecté tôt, j'ai pu avoir l'aide dont j'avais besoin» a écrit la capitaine de la Nati sur le réseau social. «Je me sens chanceuse de qu'il ait été attrapé à temps», a-t-elle ajouté.

La Suisse, également privée de Naomi Luyet et Luana Bühler, devra aussi faire sans Géraldine Reuteler. L'ASF a annoncé mardi que la milieu de terrain de l'Eintracht Francfort déclarait forfait en raison d'une blessure au mollet gauche. Elle sera remplacée par la joueuse du PSV Eindhoven Riola Xhemaili pour les matches amicaux contre l'Allemagne (vendredi à Zurich) et l'Angleterre (mardi à Sheffield).

ATS