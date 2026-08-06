Présent à la Coupe du monde avec les Bleus pour une entrée en jeu, le joueur de 24 ans, qui portera le numéro 11, constitue la première recrue majeure du club double champion d'Europe, qui a également recruté le tout jeune gardien italien Alessandro Longoni.

Le natif de Tremblay-en-France (Seine-Saint-Denis), cité dans le communiqué du club, a partagé son «immense fierté» de signer au PSG. «Ayant grandi en île-de-France, rejoindre un club aussi prestigieux représente énormément pour moi et pour ma famille», a-t-il souligné.

Selon L'Equipe et Le Parisien, Paris a déboursé 50 millions, bonus compris, pour s'offrir les services du joueur. Avec son arrivée, l'équipe de Luis Enrique se renforce offensivement, après les départs du Portugais Gonçalo Ramos à l'AC Milan et du Sud-Coréen Lee Kang-in à l'Atlético Madrid, alors que l'incertitude plane au-dessus de Bradley Barcola.

Akliouche était devenu un taulier à Monaco. Avec 3'425 minutes disputées en 43 matches, il a été le joueur le plus utilisé de l'effectif par Adi Hütter puis son successeur Sébastien Pocognoli.

Pour sa dernière saison à Monaco, il a inscrit sept buts et offert onze passes décisives, toutes compétitions confondues, dans la lignée de la saison précédente: sept buts, douze passes décisives en 43 matches.