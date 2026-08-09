Mercato
Le PSG rapatrie Lucas Digne onze ans après son départ
Lucas Digne avait déjà évolué au PSG durant deux saisons.
ATS
Le latéral international français Lucas Digne s'est engagé au Paris Saint-Germain pour les trois prochaines saisons. Il arrive d'Aston Villa, a annoncé dimanche le double champion d'Europe en titre.
Le joueur de 33 ans retrouve le PSG où il avait évolué pendant deux saisons entre 2013 et 2015, avant d'être prêté à l'AS Rome, manquant de temps de jeu dans le club de la capitale.
«Je suis particulièrement impressionné par l'évolution qu'a connue le club ces dernières années, a déclaré Digne, cité dans le communiqué. J'ai hâte de débuter ce nouveau chapitre et de mettre toute mon expérience au service de l'équipe.»
Ensuite passé par le FC Barcelone (2016-2018), Everton (2018-2022) et Aston Villa où il a remporté la Ligue Europa sous les ordres d'Unai Emery la saison dernière, Lucas Digne arrive à Paris en qualité de doublure du Portugais Nuno Mendes, un rôle qui n'était pas réellement pourvu dans l'effectif parisien la saison dernière.