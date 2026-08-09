Le latéral international français Lucas Digne s'est engagé au Paris Saint-Germain pour les trois prochaines saisons. Il arrive d'Aston Villa, a annoncé dimanche le double champion d'Europe en titre.

Le joueur de 33 ans retrouve le PSG où il avait évolué pendant deux saisons entre 2013 et 2015, avant d'être prêté à l'AS Rome, manquant de temps de jeu dans le club de la capitale.

«Je suis particulièrement impressionné par l'évolution qu'a connue le club ces dernières années, a déclaré Digne, cité dans le communiqué. J'ai hâte de débuter ce nouveau chapitre et de mettre toute mon expérience au service de l'équipe.»

Ensuite passé par le FC Barcelone (2016-2018), Everton (2018-2022) et Aston Villa où il a remporté la Ligue Europa sous les ordres d'Unai Emery la saison dernière, Lucas Digne arrive à Paris en qualité de doublure du Portugais Nuno Mendes, un rôle qui n'était pas réellement pourvu dans l'effectif parisien la saison dernière.