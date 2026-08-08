Depuis des années, Mario Balotelli traîne derrière lui son image d’enfant terrible du football. Pourtant, ses anciens coéquipiers et son ex-entraîneur, à savoir Lucien Favre, à l’OGC Nice ont dressé un portrait inattendu de l’Italien de 35 ans au travers d’anecdotes croustillantes partagées dans «L’Equipe».

Alors que le mercato bat son plein, le journal sportif français «L’Equipe» a consacré une série d’articles aux «transferts fous de l’été» qui ont marqué le monde du ballon rond. Et un de ceux-ci revient sur l’arrivée inattendue de Mario Balotelli à l’OGC Nice durant l'intersaison 2016 en provenance de Liverpool, où son contrat n’avait pas été prolongé.

«Les Niçois l'ont accueilli comme un roi», s’est notamment souvenu Vincent Koziello, qui a partagé le vestiaire avec le fantasque attaquant italien sur la Côte d’Azur. Le milieu de terrain français a surtout été marqué par les premiers pas de «Balo», qui avait refusé le traditionnel bizutage en chanson, optant pour une option lui ressemblant davantage.

«On arrive au centre d'entraînement et, chacun à notre place, on avait un cadeau. Je ne sais pas comment il s'était débrouillé, sûrement avec les intendants. C'était un paquet de chez Philippe Plein (ndlr : une marque de luxe). Une casquette, un t-shirt. J'avais trouvé ça génial», a raconté Koziello.

«Et il nous avait invités au restaurant à Monaco», s’est également remémoré Yoan Cardinale, gardien au Gym entre 2015 et 2021. «Ça lui a coûté plus cher qu'un chant ! Car ce n'était pas un bon petit resto... C'était un très bon. Il dégage une image dure, nonchalante, mais Mario, c'est un super gars.»

Le jour où il a traité Cavani d’«âne»

Il n'en reste pas moins que Mario Balotelli, qui évolue aujourd’hui au sein du club saoudien d’Al-Ettifaq, demeure et demeurera Mario Balotelli. «C'est un grand enfant. Si tu lui dis : ne touche pas ça, tu es sûr qu'il va le toucher. Un jour, le kiné venait de laver le jacuzzi et a dit : n'entrez pas dedans. Mario a pris les savons, rempli le jacuzzi et les bulles sont montées jusqu'au plafond. Le kiné lui a dit : mais pourquoi tu fais ça ? Et il a jeté le kiné tout habillé dans le jacuzzi», a raconté Cardinale.

Ce dernier est aussi revenu sur une autre scène dont il a été témoin sur les terrains de Ligue 1 et qui est fidèle à la réputation du personnage. «Balotelli et Edinson Cavani (ndlr : à l’époque au PSG) se détestent. Je ne connais pas leur contentieux mais, sur les corners, coups francs, Cavani était toujours au premier poteau et, nous, on avait Mario dans cette zone. Et là, en italien, tu entendais des insultes... Cavani lui disait qu'il ne gagnerait rien. Mario lui a alors montré sa cuisse, sur laquelle était tatouée la Ligue des champions. Et il lui a dit : tu ne l'auras jamais parce que t'es un âne», s’est rappelé Cardinale.

Lucien Favre : «Il est soi-disant ingérable, mais...»

Malgré l’image sulfureuse de «Super Mario», Lucien Favre ne semble non plus pas avoir été traumatisé par l’attitude du buteur transalpin lorsqu’il l’a eu sous ses ordres entre 2016 et 2018 à Nice. «Ah, ce Balote ! Ce n’était pas possible, mais ça reste de super souvenirs. Il était soi-disant ingérable, mais avec moi il n'a jamais manqué de respect. C'était une belle période de sa vie, je pense», a estimé l’entraîneur vaudois de 68 ans, aujourd’hui à la retraite.

Chez les «Aiglons», on a globalement gardé un souvenir positif de Mario Balotelli malgré son départ controversé chez le rival, l’Olympique de Marseille, en janvier 2019. «À l'extrême opposé de ce que les gens pouvaient voir à l'extérieur. Il ne s'en prenait jamais à plus faible que lui. Avant une interview, il avait posé ses conditions : temps limité, pas de photo.... Finalement, il était resté plus d'une heure, avait fait les photos. Très cool», a expliqué à «L’Equipe» un ancien salarié du club.

«Il a eu cette image d'enfant un peu terrible mais, en vérité, il prenait toujours le temps pour les gens, les supporters. J'avais vraiment apprécié», a encore affirmé Koziello. Ce n’est toutefois pas le FC Sion, où le bref passage de Balotelli entre 2022 et 2023 avait été marquée par de nombreuses frasques et une relégation, qui peut en dire autant…