Même l'entraîneur du PSG Luis Enrique est blessé en ce moment. ATS

Le Paris Saint-Germain entame sa campagne de Ligue des champions avec la fierté du tenant du titre, mercredi contre l'Atalanta (21h00). Mais aussi avec la frustration liée à de multiples blessures.

Comme si les blessures pendant la trêve internationale de sa star Ousmane Dembélé, favori au Ballon d'or, et de l'étoile montante Désiré Doué ne suffisaient pas, l'infirmerie du club a vu arriver Khvicha Kvaratskhelia, Kang-in Lee et Lucas Beraldo après le match contre Lens dimanche (victoire 2-0).

De sacrés impairs au moment de devoir se hisser au niveau Ligue des champions pour recevoir l'Atalanta. L'équipe italienne est certes en reconstruction après le départ de son entraîneur emblématique Gian Piero Gasperini, mais elle vient d'étriller Lecce (4-1).

Surtout, la victoire est impérative pour se mettre en confiance, dans un calendrier de phase de ligue qui ne propose aucun match facile: déplacements à Barcelone, à Bilbao, au Sporting Portugal et à Leverkusen, réceptions du Bayern Munich, de Tottenham et Newcastle.

Sommer relégué sur le banc?

Dans le camp suisse, les yeux seront tournés vers Amsterdam, où l'Ajax accueille l'Inter Milan de Yann Sommer et Manuel Akanji. Le portier suisse, artisan majeur de la dernière campagne européenne des Nerazzurri (défaite en finale), pourrait toutefois être relégué sur le banc.

Selon La Gazzetta dello Sport, le gardien né à Morges, dont le contrat expire à la fin de la saison, est menacé par l'Espagnol Josep Martinez. Lors du dernier match de Serie A, la défaite 4-3 contre la Juventus dimanche dans le derby d'Italie, Sommer n'a pas été irréprochable.

Le Bayern accueille Chelsea

Deux autres grosses affiches sont au programme mercredi à 21h00. Solide leader de Bundesliga, le Bayern Munich accueille Chelsea, vainqueur de la Coupe du monde des clubs cet été aux Etats-Unis.

Le champion d'Angleterre en titre Liverpool reçoit pour sa part l'Atlético Madrid à Anfield. Les Reds ont l'ambition de frapper un premier grand coup sur la scène européenne après leur début de saison parfait en Premier League (quatre victoires en quatre matches).