Hansi Flick et Lamine Yamal espèrent bien faire chuter le PSG ATS

La soirée s'annonce passionnante en Ligue des champions. L'affiche principale opposera dès 21h00 le FC Barcelone au Paris Saint-Germain, tenant du trophée.

Les deux clubs connaissent quelques soucis avec de nombreux blessés. Mais cela ne devrait pas les empêcher de se livrer à un joli duel de prestige en Catalogne. Le Barça, qui a pris dimanche la tête de son championnat, espère marquer les esprits face aux Parisiens.

Plusieurs autres favoris de la compétition seront en lice, aussi dès 21h00. Arsenal recevra les Grecs d'Olympiakos, alors que Manchester City se déplacera à Monaco où l'absence de Denis Zakaria blessé aux adducteurs va sans doute peser.

Borussia Dortmund et Naples devraient s'imposer à domicile contre respectivement Athletic Bilbao et Sporting Lisbonne. La Juventus aura intérêt à se méfier sur la pelouse de Villarreal. Un potentiel derby suisse se jouera dès 18h45 en Belgique où l'Union Saint-Gilloise de Marc Giger accueillera Newcastle, pour qui Fabian Schär est incertain après avoir subi une commotion. Le défenseur n'a pas joué dimanche en Premier League contre Arsenal.