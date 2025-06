La France se console face à la Mannschaft : Mbappé montre la voie

La France a pris la troisième place de la Ligue des nations. A Stuttgart, elle a battu l'Allemagne 2-0 dans la petite finale grâce à des buts de Mbappé (45e) et Olise (84e).

Keystone-SDA ATS

Les Allemands ont payé cher leur manque d'efficacité. Ils ont en effet dominé en première mi-temps, sans parvenir à concrétiser plusieurs occasions nettes. Juste avant la pause, Mbappé a donné l'avantage aux Bleus contre le cours du jeu.

Le capitaine s'est ensuite mué en passeur sur le 2-0 inscrit en contre par Olise. Les Français ont été plus dominants en seconde période et auraient pu l'emporter plus nettement.