Finale de la CAN chaotique «L'image qu’on a donné de l'Afrique, c'est honteux»

Nicolas Larchevêque

19.1.2026

Walid Regragui, le sélectionneur du Maroc, battu 1-0 (ap) par le Sénégal en finale de la CAN 2025 dimanche à Rabat, a déploré un «scénario hitchcockien» et «cruel» pour ses joueurs. Il a aussi regretté l'attitude de son homologue sénégalais, Pape Thiaw.

Le rêve de victoire à domicile à la CAN s’est effondré en finale pour le Maroc. A Rabat, les Marocains se sont inclinés 1-0 ap face au Sénégal au terme d’un match au scénario presque irréel.

19.01.2026

Agence France-Presse

19.01.2026, 09:10

19.01.2026, 10:39

«C’est très, très dur, je ne vais pas vous mentir, on est à une minute d'être champion d'Afrique. Le football souvent, c'est cruel. A partir du moment où on a loupé le penalty, tout a tourné en leur faveur», a estimé le technicien en conférence de presse après la rencontre marqué par une fin de match folle et confuse. Brahim Diaz a ainsi manqué un pénalty furieusement contesté par les joueurs sénégalais dans le temps additionnel de la seconde mi-temps et Pape Gueye offert la victoire aux Lions de la Teranga dans la prolongation.

«C'est un match équilibré, a-t-il analysé. On savait que ça allait se jouer sur des détails. Ils ont des situations en première mi-temps, nous aussi: c'est un peu comme un match de boxe qu'on a fini à 50-50 en possession. On sait qu’une finale, le peu d'occasion qu'on a, il faut les saisir. A la fin, c'est un scénario hitchcockien avec ce penalty à la dernière seconde qui aurait pu nous offrir le titre. C'est malheureux pour le peuple marocain. On n'était jamais passé si proche d’une Coupe d'Afrique», a-t-il encore pensé.

«Ce groupe va revenir plus fort: ils connaissent le chemin pour aller en finale. Ça faisait 22 ans qu'on n'y avait pas été donc peut-être que ça a joué des tours en termes d'expérience. On a loupé l'opportunité d'une vie pour certains, pour moi en tout cas. Il faut repartir plus fort, il ne faut pas baisser les bras. On a une génération qui est jeune. Ils vont apprendre et je suis persuadé qu’ils vont revenir plus fort et qu'ils vont ramener une Coupe dans le futur», s'est-il montré sans jamais répondre aux questions ou aux injonctions des journalistes sur son avenir.

«Ce qu'a fait Pape ce soir, ça n’honore pas l'Afrique»

Regragui est enfin revenu sur les incidents de la fin de match, amère mais contenu. «L'image qu’on a donné de l'Afrique, aujourd'hui, c'est un peu honteux. Pape (Thiaw) demande à ses joueurs de sortir du terrain, voilà, il avait commencé déjà en conférence de presse, tant mieux pour lui, comme je l'ai dit à la fin, il faut toujours rester classe dans la défaite comme dans la victoire. Ce qu'a fait Pape ce soir, ça n’honore pas l'Afrique. C'est pas classe, mais c'est pas grave, il est champion d'Afrique, donc il a le droit de dire ce qu'il veut».

