Suède - Suisse «L'incroyable» Johan Manzambi a encore frappé

ATS

11.10.2025 - 15:20

Il n'a pas encore 20 ans, mais il fait déjà son trou en équipe de Suisse. Le Genevois Johan Manzambi, buteur vendredi en Suède (2-0), fait l'unanimité auprès de son entraîneur et de ses coéquipiers.

Le phénomène Manzambi frappe encore pour la Suisse.
Le phénomène Manzambi frappe encore pour la Suisse.
EPA

Keystone-SDA

11.10.2025, 15:20

11.10.2025, 16:01

Le polyvalent joueur du SC Fribourg – il évolue devant la défense en club et sur l'aile ou comme no 10 avec la Suisse – avait marqué les esprits lors de la probante tournée américaine de juin, dont il était l'invité surprise. Face aux Etats-Unis à Nashville (4-0), il avait offert un but à Michel Aebischer et fait trembler les filets d'une belle frappe pour sa première titularisation en équipe nationale.

Barré par le retour de Ruben Vargas en septembre, il avait dû se contenter de deux demi-heures de jeu dans des matches déjà pliés contre le Kosovo (4-0) et la Slovénie (3-0). Mais à chaque fois, il avait redonné de l'énergie aux Suisses par sa vivacité et sa volonté de toujours jouer vers l'avant.

Qualifications Mondial 2026. Trois sur trois pour la Nati : les Suisses s’offrent la Suède !

Qualifications Mondial 2026Trois sur trois pour la Nati : les Suisses s’offrent la Suède !

«A chaque match, il cherche le but»

Vendredi à Solna, dans la banlieue de Stockholm, il a une nouvelle fois dû attendre la fin de match pour fouler la pelouse. Entré en jeu à la 84e, il n'a toutefois eu besoin que d'une dizaine de minutes pour assurer le succès helvétique et convaincre les supporters suédois de quitter prématurément la «Nationalarenan».

Le joueur formé au Servette FC a profité d'une récupération de Remo Freuler pour se diriger vers le but suédois. «Au début, je me suis dit qu'il irait sur la ligne de touche pour gagner du temps», a raconté le sélectionneur Murat Yakin en conférence de presse d'après-match. C'était mal connaître Johan Manzambi, qui est entré dans la surface pour marquer le 2-0 d'un tir légèrement dévié. «Johan est incroyable, a salué le sélectionneur. A chaque match, à chaque entraînement, il cherche le but.»

Suède - Suisse. Découvrez les notes des joueurs de la Nati

Suède - SuisseDécouvrez les notes des joueurs de la Nati

Lors de son passage en zone mixte, l'intéressé affichait ce même sourire qu'il arbore à chaque fois qu'il s'adresse aux médias depuis son arrivée en équipe de Suisse. «Je suis très heureux. J'essaie de donner tout ce que j'ai chaque fois que j'entre. Aujourd'hui j'arrive à conclure avec un but. En plus, c'est le but du 2-0 qui casse l'autre équipe», a savouré celui qui fêtera ses 20 ans mardi.

Sa fierté, c'est aussi d'avoir pu «un peu prouver sur le terrain» ce dont il était capable. Histoire de confirmer que sa fulgurante ascension et la confiance que lui accorde Murat Yakin ne doivent rien au hasard, mais bien plus à son immense talent, dont les supporters du SC Fribourg sont témoins à chaque week-end de Bundesliga.

Une qualif' comme cadeau?

Appelé à donner son avis sur son jeune coéquipier, qu'il croise sur les pelouses allemandes, Nico Elvedi s'est lui aussi montré élogieux. «C'est toujours bien d'avoir de jeunes joueurs comme Johan qui veulent s'imposer. Ils apportent de nouveaux éléments à notre jeu», a souligné le défenseur du Borussia Mönchengladbach.

Suède - Suisse. «La Suisse n'est plus celle qu'elle était avant» - Xhaka salue la nouvelle Nati

Suède - Suisse«La Suisse n'est plus celle qu'elle était avant» - Xhaka salue la nouvelle Nati

Pour l'instant, Johan Manzambi se régale de son temps de jeu et il garde les pieds sur terre. Mais à force d'enchaîner les bonnes performances, il pourrait bien bousculer la hiérarchie. «J'espère pouvoir prétendre à plus dans le futur, mais je me sens déjà bien comme ça», a-t-il assuré.

Lundi soir à Ljubljana, il ne fait presque aucun doute que Johan Manzambi aura droit à une nouvelle occasion de se mettre en évidence. Et il pourrait bien participer à la qualification précoce de la Suisse pour la Coupe du monde 2026. Un joli cadeau d'anniversaire en perspective.

