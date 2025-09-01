  1. Clients Privés
Leagues Cup Miami perd, Luis Suarez crache sur un membre du staff adverse

ATS

1.9.2025 - 10:01

L'Inter Miami de Lionel Messi a sombré à Seattle face aux Sounders dimanche en finale de la Leagues Cup (3-0). Ce match s'est terminé par une bagarre où le coéquipier de Messi Luis Suarez a semblé cracher sur un entraîneur adverse.

Keystone-SDA

01.09.2025, 10:01

La constellation de stars de l'Inter n'a pas réussi à déstabiliser le bloc défensif de Seattle. Les Sounders ont marqué par Osaze De Rosario dès la 26e minute, avant de sceller leur triomphe en fin de match par Alex Roldan sur penalty (84e) et Paul Rothrock (89e).

Miami a pourtant dominé une grande partie de cette rencontre, épilogue d'un tournoi réunissant des équipes du Mexique et de la MSL. Messi a eu plusieurs occasions de marquer, mais a buté à chaque fois sur la défense de fer des joueurs de Seattle.

Au coup de sifflet final, une bagarre a éclaté, initiée par une agression de Suarez contre le milieu de terrain adverse Obed Vargas. Pendant l'échauffourée, Suarez a craché en direction de l'un des assistants de Seattle, selon des images télévisées.

L'Uruguayen, ancienne gloire de Liverpool et de Barcelone notamment, s'était fait épingler pendant sa carrière pour avoir mordu trois fois des adversaires en plein match, dont l'Italien Giorio Chiellini au Mondial 2014. Il avait alors écopé de neuf matches de suspension.

La franchise de Seattle – chez qui le gardien suisse Stefan Frei est resté sur le banc en finale – devient avec ce titre la première équipe des Etats-Unis à remporter tous les trophées nord-américains possibles. Elle avait déjà sur son armoire à trophées deux titres de MLS, quatre coupes des USA et une Ligue des champions de la Concacaf.

