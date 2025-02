L'Inter Milan, très remanié, a pris la mesure de la Lazio Rome (2-0) pour se hisser en demi-finale de la Coupe d'Italie, mardi à San Siro, à quatre jours de son duel au sommet à Naples en championnat.

L'Inter Milan, très remanié, a pris la mesure de la Lazio Rome (2-0). Imago

Agence France-Presse Gregoire Galley

Dès l'entame du match, le leader du championnat d'Italie, décimée par les blessures, a pâti des changements décidés par Simone Inzaghi pour compenser les absences.

Mais les visiteurs n'ont pas profité de leur temps fort, manquant de réalisme notamment sur des occasions franches de Boulaye Dia (9e) et Gustav Isaksen (19e). Passé cette alerte, Marko Arnautovic a mis l’Inter sur la voie royale d'une frappe magistrale du gauche, une volée parfaite décochée depuis 25 m (39e).

Les hommes de Simone Inzaghi auraient même pu repartir aux vestiaires avec plus de marge si la frappe d'Asllani qui a tutoyé la base du poteau juste avant la pause. Isaksen au bout d'un raid solitaire a failli égaliser pour les visiteurs, mais a buté sur le gardien Josef Martinez qui supplée le titulaire du poste Yann Sommer blessé (54e).

Cinq minutes plus tard, Martinez a dû s'interposer sur une frappe à bout portant du capitaine laziale Zaccagni. Mais Calhanoglu a mis fin aux illusions des visiteurs sur un pénalty consécutif à une faute de l'ex-Marseillais Samuel Gigot sur Correa (77e).

Les Nerazzurri rejoignent dans le dernier carré l'AC Milan et Bologne qui ont composté leur billet début février. Le dernier qualifié sera connu à l'issue du match Juventus Turin et Empoli prévu mercredi. Les demi-finales auront lieu les 2 et 23 avril, la finale le 14 mai.