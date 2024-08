Le milieu de terrain suédois Kristoffer Olsson, hospitalisé en février à cause d'une rare maladie inflammatoire des vaisseaux cérébraux, est rentré chez lui après six mois de traitement, a-t-il annoncé sur Instagram.

AFP Clara Francey

Le 20 février, l'international du club danois FC Midtjylland (FCM) avait perdu connaissance à son domicile avant d'être transféré à l'hôpital universitaire d'Aarhus où il avait été placé sous respirateur. Un mois plus tard, il avait été admis dans un centre de rééducation.

Les tests ont montré qu'il a souffert de plusieurs caillots sanguins dans le cerveau qui lui ont fait perdre la parole et ses fonctions motrices. «Six mois plus tard, je suis de retour à la maison», a-t-il écrit tard lundi sur Instagram en légende d'une photo le montrant debout avec des valises.

Le joueur de 29 ans, qui avait retrouvé l'usage de la parole et de fonctions motrices dès la mi-avril avait assuré au printemps qu'il prévoyait de rejouer professionnellement.

Ni lui ni son club n'ont publié de calendrier relatif à son retour. Lorsque le FCM a remporté fin mai le championnat du Danemark, il était arrivé en voiturette sur le terrain avec le trophée sous les hourras du public.

Det her betyder mere end noget andet ❤️ pic.twitter.com/aTChVlznRk — FC Midtjylland (@fcmidtjylland) May 26, 2024

Natif de Norrköping (est de la Suède) et père d'un enfant, Olsson a fait ses débuts en 2013 dans le club londonien d'Arsenal. Il a ensuite évolué au FCM et à AIK (Stockholm) puis à Krasnodar (Russie) et Anderlecht (Belgique) avant de rejoindre à nouveau le FCM à l'été 2023.