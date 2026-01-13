L’inusable Antoine Griezmann envoie l'Atlético en quarts

  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Coupe du Roi L’inusable Antoine Griezmann envoie l'Atlético en quarts

Gregoire Galley

13.1.2026

L'Atlético Madrid s'est qualifié mardi pour les quarts de finale de la Coupe du Roi en s'imposant chez le Deportivo La Corogne (2e division) 1-0, grâce à son capitaine Antoine Griezmann.

L'Atlético Madrid d’Antoine Griezmann s'est qualifié mardi pour les quarts de finale de la Coupe du Roi.
L'Atlético Madrid d’Antoine Griezmann s'est qualifié mardi pour les quarts de finale de la Coupe du Roi.
IMAGO/Ricardo Larreina Amador

Agence France-Presse

13.01.2026, 23:22

L'équipe de Diego Simeone, quatrième de Liga, restait sur une défaite (2-1) jeudi dernier en demi-finale de Supercoupe d'Espagne face au Real Madrid. Après avoir trouvé la transversale sur une frappe peu avant la pause, Griezmann a trouvé le chemin des filets à l'heure de jeu grâce à un superbe coup franc.

Dans les deux autres matches de la soirée, on dispute la prolongation. Cultural Leonesa (3e div.) tient tête 3-3 à l'Athletic Bilbao, réduit à 10, alors que la Real Sociedad et Osasuna sont à égalité 2-2.

Les huitièmes de finale se poursuivent mercredi avec notamment le déplacement à Albacete (2e div.) du Real Madrid et de son nouvel entraîneur Alvaro Arbeloa, successeur de Xabi Alonso, limogé après la défaite dimanche face au FC Barcelone en Supercoupe d'Espagne. Le Barça se rendra lui à Santander, leader de la 2e division, jeudi.

Les plus lus

Crans-Montana : un juriste suisse pris à partie en direct à la télévision italienne
Le capitaine du navire «n'a rien fait» pour éviter l'accident
«Nous sommes tous en colère...» - Vive polémique sur les porteurs de la flamme !
Credit Suisse condamné à verser plus de 900'000 euros à une ex-salariée
Une star du tennis, bourreau de Roger Federer, range sa raquette
L’inusable Antoine Griezmann envoie l'Atlético en quarts