L’inusable Antoine Griezmann envoie l'Atlético en quarts

L'Atlético Madrid s'est qualifié mardi pour les quarts de finale de la Coupe du Roi en s'imposant chez le Deportivo La Corogne (2e division) 1-0, grâce à son capitaine Antoine Griezmann.

L'Atlético Madrid d’Antoine Griezmann s'est qualifié mardi pour les quarts de finale de la Coupe du Roi. IMAGO/Ricardo Larreina Amador

Agence France-Presse Gregoire Galley

L'équipe de Diego Simeone, quatrième de Liga, restait sur une défaite (2-1) jeudi dernier en demi-finale de Supercoupe d'Espagne face au Real Madrid. Après avoir trouvé la transversale sur une frappe peu avant la pause, Griezmann a trouvé le chemin des filets à l'heure de jeu grâce à un superbe coup franc.

Dans les deux autres matches de la soirée, on dispute la prolongation. Cultural Leonesa (3e div.) tient tête 3-3 à l'Athletic Bilbao, réduit à 10, alors que la Real Sociedad et Osasuna sont à égalité 2-2.

Les huitièmes de finale se poursuivent mercredi avec notamment le déplacement à Albacete (2e div.) du Real Madrid et de son nouvel entraîneur Alvaro Arbeloa, successeur de Xabi Alonso, limogé après la défaite dimanche face au FC Barcelone en Supercoupe d'Espagne. Le Barça se rendra lui à Santander, leader de la 2e division, jeudi.