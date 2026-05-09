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Mondial 2026 Lionel Messi : «Devant nous il y a d'autres favoris en meilleure forme»

Gregoire Galley

9.5.2026

Lionel Messi veut croire dans les chances de l'Argentine de conserver son titre au Mondial-2026, mais a cité vendredi la France parmi les grands favoris, avec «de nombreux joueurs de haut niveau».

Lionel Messi veut croire dans les chances de l'Argentine de conserver son titre au Mondial-2026.
Lionel Messi veut croire dans les chances de l'Argentine de conserver son titre au Mondial-2026.
ats

Agence France-Presse

09.05.2026, 09:29

L'Argentine «est dans une bonne position», a estimé la star dans une interview avec l'animateur argentin Pollo Alvarez diffusée sur YouTube.

L'Albiceleste compte néanmoins «beaucoup de gars blessés ou en manque de rythme», a tempéré l'attaquant qui fêtera ses 39 ans en juin. «Mais lorsqu'il est réuni, le groupe est compétitif», a-t-il assuré.

L'octuple Ballon d'Or n'a toujours pas confirmé sa participation à une sixième Coupe du monde, la première à 48 équipes, coorganisée du 11 juin au 19 juillet par les Etats-Unis, le Mexique et le Canada.

«Il faut rêver» pour l'Argentine, mais «devant nous il y a d'autres favoris en meilleure forme», a-t-il dit. «La France est de nouveau très bien et compte de nombreux joueurs de haut niveau», a concédé Messi à propos de Kylian Mbappé et sa bande, battus en finale par l'Argentine fin 2022 au Qatar.

L'Argentin a encore cité l'Espagne, le Brésil, l'Allemagne, l'Angleterre et le Portugal, sans exclure «une surprise». L'attaquant de l'Inter Miami en MLS a répété ne pas avoir fixé de limite à son immense carrière: «J'adore jouer au foot et je le ferai jusqu'à ce que j'en sois incapable».

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