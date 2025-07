Lionel Messi s'est retiré au dernier moment du All-Star Game mercredi et risque une sanction, selon les statuts de la MLS, même si la ligue nord-américaine reste prudente sur la marche à suivre envers la superstar argentine.

Lionel Messi risque une sanction pour s'être retiré au dernier moment du All-Star Game. KEYSTONE

Agence France-Presse Clara Francey

Messi et son coéquipier de l'Inter Miami Jordi Alba devaient être titulaires à Austin pour ce match de gala avec une sélection de joueurs de la MLS, qui a finalement battu la formation de la ligue mexicaine (3-1). Mais mercredi matin, Miami a informé la ligue que ni Messi ni Alba ne participeraient à la rencontre, sans fournir de raison claire.

Selon le règlement de la MLS, les joueurs convoqués au All-Star Game doivent y participer, sauf en cas de blessure ou de motif valable. À défaut, ils s'exposent à une suspension d'un match en championnat. Messi pourrait ainsi manquer la rencontre contre le FC Cincinnati ce week-end.

Interrogé sur la situation, le commissaire de la MLS Don Garber est resté évasif: «Tout ce qui concerne le week-end prochain, nous n'en parlerons pas aujourd'hui» (mercredi).

«Le match n'a lieu que ce week-end, et nous n'avons pas besoin de répondre à ça. Nous sommes en train de gérer ce processus au moment même où je vous parle», a-t-il éludé.

Bien que Messi, 38 ans, ait semblé en pleine forme le week-end dernier, marquant un doublé contre les New York Red Bulls, Garber a rappelé que l'Argentin et l'Inter Miami avaient eu récemment un calendrier très intense, entre MLS et Coupe du monde des clubs.

«En même temps, nous avons un règlement, a-t-il dit. Et nous devons aussi le respecter. On aurait adoré avoir Leo ici, ainsi que tous les joueurs sélectionnés». «On aurait dû le savoir plus tôt», a-t-il ajouté.

L'incertitude sur la participation de Messi planait depuis le week-end précédent, lorsque l'entraîneur de l'Inter Miami, Javier Mascherano, avait déclaré qu'il préférerait qu'ils se reposent.