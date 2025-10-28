Lionel Messi se lance... dans les vins valaisans !

Il l'a officialisé ce 15 octobre sur son compte Instagram, suivi par plus de 500 millions d'abonnés : Lionel Messi se lance dans le commerce de vins valaisans.

Rédaction blue Sport Clara Francey

Lionel Messi à la conquête du Valais ? Deux ans après avoir lancé sa collection de vins, la «Lionel Collection», et écoulé des vins italiens, la superstar du ballon rond a annoncé ces dernières semaines la sortie de trois nouvelles cuvées... valaisannes ! Au mois de juillet tout d'abord, le champion du monde argentin a commercialisé un Johannisberg et un Pinot Noir Rosé, tous deux produits par la cave sédunoise Château Constellation. Et en ce début de mois d'octobre, le joueur de l'Inter Miami a sorti un Rosé Brut.

«C'est une fierté, cela confirme la qualité de notre travail», se réjouit Claude Thiery, directeur de la cave valaisanne, dans les colonnes du magazine économique suisse romand «Bilan». Car sur son site marchand, «Messi Wines» se présente comme «une gamme exclusive de vins haut de gamme créée par le célèbre footballeur en collaboration avec MM Winemaker», une entreprise basée à Genève.

«Chaque bouteille (ndlr : vendue 58 francs suisses) reflète la passion, le dévouement et l'excellence qui caractérisent à la fois le sport et les traditions viticoles. La collection comprend une variété de vins de grande qualité, parfaits pour les amateurs les plus exigeants», promet la «Lionel Collection».

Une fois sa carrière terminée, la Pulga viendra-t-elle faire les vendanges sur les coteaux de Sion ? Affaire à suivre, ou pas...