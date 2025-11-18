  1. Clients Privés
Qualifs Mondial 2026 L’Irak peut encore y croire : cap sur les barrages

ATS

18.11.2025 - 19:42

L'Irak peut toujours espérer disputer une deuxième phase finale de Coupe du monde après celle de 1986. Les Irakiens disputeront le tournoi de barrage intercontinental qui réunira six équipes.

Amir Al-Ammari (à droite) a inscrit un but décisif pour l'Irak mardi.
Amir Al-Ammari (à droite) a inscrit un but décisif pour l'Irak mardi.
EPA

Keystone-SDA

18.11.2025, 19:42

18.11.2025, 20:01

Opposé aux Emirats arabes unis dans le 5e tour de la zone Asie, l'Irak a arraché la qualification en s'imposant 2-1 mardi au match retour à Basra (1-1 à l'aller). Al-Ammari a inscrit le but de la victoire après... 17 minutes de temps additionnel sur un penalty accordé par la VAR!

La RD Congo de Timothy Fayulu, la Nouvelle-Calédonie et la Bolivie sont également qualifiées pour le tournoi de barrage intercontinental prévu en mars 2026 au Mexique, auquel deux équipes d'Amérique centrale prendront aussi part. Deux tickets pour la phase finale seront attribués.

