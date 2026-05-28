L'Iran attend de la FIFA une aide pour obtenir des visas «à entrées multiples» aux Etats-Unis afin que les joueurs de la sélection puissent jouer le Mondial, a annoncé jeudi le président de la Fédération iranienne. Le camp de base de la sélection se situe au Mexique.
«La FIFA devrait (assurer) la délivrance d'un visa à entrées multiples afin que les joueurs puissent entrer (aux États-Unis) et revenir (au Mexique)», a annoncé le patron de la Fédération iranienne Mehdi Taj, dans une vidéo diffusée par les médias locaux.
L'équipe d'Iran, qui devait initialement être basée à Tucson, en Arizona, durant le Mondial 2026 (11 juin – 19 juillet), a annoncé samedi avoir obtenu l'aval de la FIFA pour établir son camp de base à Tijuana, ville mexicaine frontalière de la Californie.
Les Iraniens doivent jouer leurs trois matches de groupe aux Etats-Unis: à Los Angeles le 15 juin contre la Nouvelle-Zélande puis face à la Belgique le 21 juin, avant une rencontre contre l'Egypte, le 26 juin à Seattle.