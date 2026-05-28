L'Iran attend de la FIFA une aide pour obtenir des visas «à entrées multiples» aux Etats-Unis afin que les joueurs de la sélection puissent jouer le Mondial, a annoncé jeudi le président de la Fédération iranienne. Le camp de base de la sélection se situe au Mexique.

L'Iran attend de la FIFA une aide pour obtenir des visas «à entrées multiples» aux Etats-Unis. ats

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«La FIFA devrait (assurer) la délivrance d'un visa à entrées multiples afin que les joueurs puissent entrer (aux États-Unis) et revenir (au Mexique)», a annoncé le patron de la Fédération iranienne Mehdi Taj, dans une vidéo diffusée par les médias locaux.

L'équipe d'Iran, qui devait initialement être basée à Tucson, en Arizona, durant le Mondial 2026 (11 juin – 19 juillet), a annoncé samedi avoir obtenu l'aval de la FIFA pour établir son camp de base à Tijuana, ville mexicaine frontalière de la Californie.

Les Iraniens doivent jouer leurs trois matches de groupe aux Etats-Unis: à Los Angeles le 15 juin contre la Nouvelle-Zélande puis face à la Belgique le 21 juin, avant une rencontre contre l'Egypte, le 26 juin à Seattle.