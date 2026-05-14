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Mondial 2026 L’Iran lance sa route vers la Coupe du monde dans le flou

ATS

14.5.2026 - 10:50

L'Iran a organisé mercredi une cérémonie d'adieu pour son équipe nationale de football. Sa participation dans un mois à la Coupe du monde 2026 organisée aux Etats-Unis, au Canada et au Mexique reste toutefois entourée d'incertitudes.

L’Iran prépare son Mondial malgré de nombreuses incertitudes.
L’Iran prépare son Mondial malgré de nombreuses incertitudes.
IMAGO/ZUMA Press

Keystone-SDA

14.05.2026, 10:50

Vêtus de survêtements rouges et noirs, les joueurs montés sur une scène dressée sur la place Enghelab (révolution), au coeur de Téhéran, ont été acclamés par la foule, selon des images diffusées par la télévision d'Etat.

Le sélectionneur iranien Amir Ghalenoei et le président de la fédération iranienne de football, Mehdi Taj, étaient présents.

«Les joueurs de l'équipe nationale à la Coupe du monde représenteront le peuple, les combattants du pays, le guide (suprême Mojtaba Khamenei, ndlr) et le pays», a déclaré M. Taj.

«Notre équipe nationale est une équipe nationale de football en temps de guerre», a-t-il ajouté, affirmant qu'elle serait un «pilier d'autorité et de résistance».

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«Pour le sang des martyrs»

Dans la foule, des personnes agitaient des drapeaux et entonnaient chants et slogans, certaines brandissant des pancartes et des photos de l'ancien guide suprême Ali Khamenei, tué lors des attaques américano-israéliennes contre l'Iran qui ont déclenché la guerre au Moyen-Orient fin février.

«Pour le sang des martyrs, chantez l'hymne national avec fermeté et sans hésitation», pouvait-on lire sur une pancarte.

La participation de l'Iran au tournoi, prévu du 11 juin au 19 juillet, reste entourée d'incertitudes depuis le déclenchement de la guerre. Mais la FIFA martèle depuis des semaines que l'équipe prendra part au tournoi aux Etats-Unis.

L'Iran, qui doit être basé à Tucson, en Arizona, affrontera la Nouvelle-Zélande, la Belgique et l'Egypte dans le groupe G. Les Iraniens doivent rencontrer d'abord les Néo-Zélandais, le 15 juin à Los Angeles.

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