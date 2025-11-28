L'Iran a décidé de ne pas participer à la cérémonie du tirage au sort de la coupe de monde 2026 du football le 5 décembre à Washington, après que les Etats-Unis ont refusé de délivrer des visas à plusieurs membres de sa délégation, a annoncé vendredi la fédération iranienne.

Certains membres de la délégation iranienne, dont le président de la Fédération de football iranienne Mehdi Taj (à gauche), n’ont pas reçu de visas des États-Unis. IMAGO/NurPhoto

Agence France-Presse Melchior Cordonier

Les Etats-Unis, qui n'ont plus de relations diplomatiques avec l'Iran depuis quatre décennies, seront l'un des co-organisateurs du Mondial-2026 avec le Canada et le Mexique. La plupart des matches, dont la finale, se déroulera sur le sol américain.

L'Iran s'est qualifiée en mars pour le Mondial-2026, et se retrouve dans la chapeau 2 du tirage au sort selon les modalités de la Fifa.

Le site sportif iranien Varzesh 3 a rapporté mardi que les États-Unis n'avaient pas délivré de visas à certains membres de la délégation iranienne, notamment à Mehdi Taj, président de la Fédération de football.

«Nous avons informé la Fifa que les décisions prises sont sans rapport avec le sport et que les membres de la délégation iranienne ne participeront pas au tirage au sort de la Coupe du Monde», a annoncé le porte-parole de la fédération de football du pays à la télévision d'Etat.

Selon Varzesh 3, quatre membres de la délégation, dont le sélectionneur de l'équipe nationale, Amir Ghalenoei, ont reçu leurs visas pour se rendre aux États-Unis.

Une décision «purement politique»

Jeudi soir, le président de la fédération, M. Taj avait dénoncé une décision «politique» des États-Unis, a annoncé l'agence Mehr.

«Nous avons déclaré au patron de la Fifa M. (Gianni) Infantino, qu'il s'agissait d'une position purement politique et lui avons demandé de faire cesser ce comportement», a-t-il ajouté.

L'Iran et les Etats-Unis, ennemis depuis plus de quatre décennies, avaient entamé en avril des négociations sous la médiation du sultanat d'Oman autour du programme nucléaire controversé de l'Iran.

Mais ces discussions sont au point mort depuis l'attaque surprise d'Israël contre l'Iran le 13 juin, qui a déclenché un conflit de 12 jours entre les deux pays, au cours duquel les Etats-Unis ont aussi frappé trois importants sites nucléaires iraniens.