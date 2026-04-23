L'Italie à la place de l'Iran ? «Pas possible» selon un ministre... italien !

Des responsables italiens ont écarté jeudi un repêchage de l'Italie pour disputer la Coupe du monde de football cet été à la place de l'Iran après qu'un conseiller de Donald Trump a affirmé avoir suggéré l'idée au président américain et à la Fifa.

Andrea Abodi, ministre des Sports, lors d'une conférence de presse IMAGO/ABACAPRESS

Agence France-Presse Arthur Rappaz

La Squadra Azzurra ne participera pas au Mondial pour la troisième fois consécutive après avoir été éliminé en finale des barrages européens contre la Bosnie-Herzégovine (1-1 a.p. 4 tab à 1) fin mars. Cet échec a déclenché un séisme dans le pays et provoqué des démissions en chaîne à la tête des autorités sportives.

«Premièrement, ce n'est pas possible. Deuxièmement, ce ne serait pas approprié, on se qualifie sur le terrain», a affirmé le ministre italien des Sports, Andrea Abodi, cité par les agences italiennes Ansa et AGI.

Le président du Comité national olympique italien (Coni), Luciano Buonfiglio, a pour sa part assuré qu'il se sentirait «offensé» si l'Italie était repêchée de cette façon. «Il faut mériter sa place en Coupe du monde», a-t-il expliqué, selon les agences italiennes.

Zampolli récidive

Alors que la guerre au Moyen-Orient fait planer le doute sur la participation iranienne, Paolo Zampolli a confirmé jeudi au Financial Times avoir suggéré l'improbable scénario à M. Trump et à Gianni Infantino, patron de la Fifa, qui a récemment assuré que l'Iran prendrait part au tournoi organisé conjointement aux États-Unis, Canada et Mexique du 11 juin au 19 juillet.

«Je suis Italien de naissance et ce serait un rêve de voir la Squadra Azzurra dans un tournoi organisé aux États‑Unis. Avec quatre titres, elle a le pedigree pour justifier son inclusion», a déclaré le conseiller.

En 2022, après le précédent échec des Azzurri au même stade, Paolo Zampolli avait déjà suggéré - sans succès - à la Fifa de disqualifier l'Iran en raison de la violence de sa répression policière, pour repêcher l'Italie en vue du Mondial au Qatar.

Interrogée par l'AFP, l'instance mondiale du foot a renvoyé vers les récentes déclarations de Gianni Infantino.

Infantino ne démord pas

«L'Iran sera à la Coupe du monde» et disputera comme prévu ses matches du premier tour sur le sol des États-Unis, avait-il affirmé à l'AFP fin mars en marge d'un match amical de l'Iran près d'Antalya (Turquie).

«L'Iran doit venir, ils représentent leur peuple, ils se sont qualifiés, les joueurs veulent jouer», avait-il encore déclaré mi-avril lors d'une conférence économique à Washington, tout en espérant une «situation pacifique» au Moyen-Orient l'été prochain.

«Le sport devrait être en dehors de la politique», avait également souligné M. Infantino, dont la connivence explicite avec Donald Trump a suscité des critiques.

L'Iran doit disputer ses trois matches du groupe G à Los Angeles contre la Nouvelle-Zélande (16 juin) et la Belgique (21 juin) puis à Seattle contre l'Égypte (27 juin). Son camp de base est censé être situé à Tucson, en Arizona.

Un boycott ?

Au début du conflit au Moyen-Orient déclenché par les États-Unis et Israël le 28 février, l'Iran avait évoqué un «boycott» de la compétition, avant de demander à la Fifa de déplacer ses matches des Etats-Unis au Mexique. L'instance mondiale a écarté cette option.

Le règlement de la Fifa confère à l'organisation le pouvoir de décider seule des mesures à prendre si une équipe, en l'occurrence l'Iran, devait se retirer.

«Le football appartient aux peuples, pas aux politiciens. La tentative d'exclure l'Iran de la Coupe du monde ne fait que révéler la +faillite morale+ des États-Unis, qui craignent même la présence de onze jeunes Iraniens sur le terrain», a écrit jeudi sur X l'ambassade iranienne à Rome.