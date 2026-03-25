  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Ski alpin
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Autres
  9. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Barrages pour le Mondial L'Italie et Gattuso doivent chasser les fantômes de 2018 et 2022

ATS

25.3.2026 - 15:21

Pour disputer sa première Coupe du monde depuis 2014, l'Italie doit relever un double défi : gagner deux matches, contre l'Irlande du nord jeudi (20h45) à Bergame, puis au Pays de Galles ou en Bosnie le 31 mars, et oublier ses cuisants échecs en barrages.

«Notre obsession doit être de disputer cette Coupe du monde», a lancé Gennaro Gattuso.
«Notre obsession doit être de disputer cette Coupe du monde», a lancé Gennaro Gattuso.
IMAGO/IPA Sport

Keystone-SDA

25.03.2026, 15:21

Lorsqu'il portait le maillot de l'AC Milan et de la Nazionale, l'abrasif Gennaro Gattuso n'était pas joueur à craindre grand monde ni grand chose. Devenu entraîneur, le champion du monde 2006 s'est (un peu) assagi et paraît plus apaisé. Depuis qu'il a pris les commandes de l'Italie, en juin dernier , en remplacement de Luciano Spalletti, il essaie d'instiller à son équipe un détonant (et étonnant au regard de son passé) cocktail de sérénité et de rage de vaincre.

«Toute une nation nous attend, mais il faut être calme, avoir la bonne mentalité et montrer à notre pays et à ce maillot tout l'amour qu'on leur porte», a-t-il expliqué à Vivo Azzurro TV, la chaîne de télévision de la Fédération italienne. La méthode Gattuso semble marcher: depuis sa nomination, qui avait suscité bien des réserves en raison de ses échecs répétés en club, la Nazionale a disputé six matches et en a remporté cinq.

Barrages pour le Mondial. De l'apocalypse de San Siro au cauchemar de Palerme, le traumatisme italien

Barrages pour le MondialDe l'apocalypse de San Siro au cauchemar de Palerme, le traumatisme italien

Double défaite contre la Norvège

Elle a certes échoué à revenir sur la Norvège d'Erling Haaland, qualifiée directement pour la Coupe du monde nord-américaine à la faveur de son sans-faute (24 points en huit matches, dont deux victoires contre l'Italie 3-0 à domicile et 4-1 à San Siro), mais elle a rassuré, voire séduit des tifosi pas à la fête ces dernières années.

«Notre obsession doit être de disputer cette Coupe du monde, de revenir là où nous avons été pendant de nombreuses années, souvent en tant qu'acteur principal», a rappelé Gattuso. Malgré son palmarès (quatre titres mondiaux en 1934, 1938, 1982 et 2006), deux sacres continentaux (1968, 2021) et un statut de membre incontesté du gotha, l'Italie, désormais 13e mondial, est rentré dans le rang.

Les Azzurri ont manqué les rendez-vous en Russie et au Qatar, alors qu'ils avaient disputé toutes les Coupes du monde entre 1934 et 2014, à l'exception de 1958. Ils ont chuté en barrages contre la Suède (1-0 à Solna, 0-0 à San Siro) en 2017 et face à la Macédoine du nord à Palerme (1-0) en 2021, deux traumatismes qui hantent encore la sélection.

Si elle franchit les barrages, l'Italie disputera la phase finale de la Coupe du monde dans le groupe B. Ses adversaires seraient alors le Canada, le Qatar et la Suisse.

Les plus lus

L’Iran défie l’Amérique en pleine mer et se moque de Trump
Adriana Karembeu réagit aux accusations de son ex
«Je vais vous couper l’appétit» - L’avertissement glaçant de l’ambassadeur suisse à l’OTAN
Le suspect arrêté, ses enfants retrouvés, mais leurs mères restent introuvables
Scénario fou : Braathen s’effondre, McGrath s’adjuge le globe de la discipline
Vers la «pire crise industrielle» de tous les temps ?