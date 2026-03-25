Pour disputer sa première Coupe du monde depuis 2014, l'Italie doit relever un double défi : gagner deux matches, contre l'Irlande du nord jeudi (20h45) à Bergame, puis au Pays de Galles ou en Bosnie le 31 mars, et oublier ses cuisants échecs en barrages.

«Notre obsession doit être de disputer cette Coupe du monde», a lancé Gennaro Gattuso. IMAGO/IPA Sport

Keystone-SDA ATS

Lorsqu'il portait le maillot de l'AC Milan et de la Nazionale, l'abrasif Gennaro Gattuso n'était pas joueur à craindre grand monde ni grand chose. Devenu entraîneur, le champion du monde 2006 s'est (un peu) assagi et paraît plus apaisé. Depuis qu'il a pris les commandes de l'Italie, en juin dernier , en remplacement de Luciano Spalletti, il essaie d'instiller à son équipe un détonant (et étonnant au regard de son passé) cocktail de sérénité et de rage de vaincre.

«Toute une nation nous attend, mais il faut être calme, avoir la bonne mentalité et montrer à notre pays et à ce maillot tout l'amour qu'on leur porte», a-t-il expliqué à Vivo Azzurro TV, la chaîne de télévision de la Fédération italienne. La méthode Gattuso semble marcher: depuis sa nomination, qui avait suscité bien des réserves en raison de ses échecs répétés en club, la Nazionale a disputé six matches et en a remporté cinq.

Double défaite contre la Norvège

Elle a certes échoué à revenir sur la Norvège d'Erling Haaland, qualifiée directement pour la Coupe du monde nord-américaine à la faveur de son sans-faute (24 points en huit matches, dont deux victoires contre l'Italie 3-0 à domicile et 4-1 à San Siro), mais elle a rassuré, voire séduit des tifosi pas à la fête ces dernières années.

«Notre obsession doit être de disputer cette Coupe du monde, de revenir là où nous avons été pendant de nombreuses années, souvent en tant qu'acteur principal», a rappelé Gattuso. Malgré son palmarès (quatre titres mondiaux en 1934, 1938, 1982 et 2006), deux sacres continentaux (1968, 2021) et un statut de membre incontesté du gotha, l'Italie, désormais 13e mondial, est rentré dans le rang.

Les Azzurri ont manqué les rendez-vous en Russie et au Qatar, alors qu'ils avaient disputé toutes les Coupes du monde entre 1934 et 2014, à l'exception de 1958. Ils ont chuté en barrages contre la Suède (1-0 à Solna, 0-0 à San Siro) en 2017 et face à la Macédoine du nord à Palerme (1-0) en 2021, deux traumatismes qui hantent encore la sélection.

Si elle franchit les barrages, l'Italie disputera la phase finale de la Coupe du monde dans le groupe B. Ses adversaires seraient alors le Canada, le Qatar et la Suisse.