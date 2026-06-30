Luca Jaquez a dû manquer le dernier entraînement collectif de la Nati à San Diego. Le défenseur lucernois de 23 ans a suivi une séance individualisée mardi en raison de douleurs musculaires.

Jaquez avait été titularisé de manière assez surprenante au poste de latéral droit lors du dernier match de groupe contre le Canada. Sa participation au seizième de finale face à l’Algérie reste toutefois incertaine.

De son côté, Silvan Widmer, absent de l’entraînement lundi, a fait son retour mardi. Le latéral droit, titulaire lors du deuxième match de groupe contre la Bosnie-Herzégovine, souffrait de douleurs à la hanche.

À l’issue de la séance de mardi, l’équipe nationale suisse a quitté son camp de base de San Diego pour rejoindre Vancouver. Elle y disputera vendredi (5h00, heure suisse) son premier match à élimination directe de la Coupe du monde. Un éventuel huitième de finale se jouerait également sur la côte ouest canadienne.

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