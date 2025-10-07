  1. Clients Privés
Equipe de Suisse «Un rêve d'enfance» qui s'est réalisé pour Luca Jaquez

ATS

7.10.2025 - 14:01

Luca Jaquez (22 ans) s'est présenté pour la première fois devant la presse à Saint-Gall en tant que joueur de l'équipe de Suisse. Sa convocation est «un rêve d'enfance» qui s'est réalisé, a-t-il dit.

Luca Jaquez s'est présenté pour la première fois devant la presse en tant que joueur de la Nati.
Luca Jaquez s'est présenté pour la première fois devant la presse en tant que joueur de la Nati.
KEYSTONE

Keystone-SDA

07.10.2025, 14:01

07.10.2025, 14:02

Le Lucernois, qui évolue depuis février 2025 au VfB Stuttgart, n'a pas caché sa joie de figurer dans la sélection de Murat Yakin. «Je suis fier de pouvoir représenter le pays», a lâché le défenseur central. Il aurait probablement déjà été appelé en septembre, mais une blessure (fracture du nez) était tombée au mauvais moment.

Jaquez a dit s'être beaucoup réjoui de côtoyer tous les membres de la sélection. «Je peux apprendre beaucoup, juste en les regardant. Je vais me donner à fond durant chaque entraînement», a promis le joueur formé au FC Lucerne.

L'ambition de jouer

Il n'est cependant pas impossible que le néophyte foule déjà le terrain ces prochains jours, en Suède (vendredi 10) ou en Slovénie (lundi 13). Murat Yakin n'a en effet pas ménagé ses louanges envers Jaquez quand il a dévoilé sa sélection, affirmant qu'il était en tête des remplaçants en défense. «Cela m'a fait plaisir d'entendre ça. J'ai évidemment l'ambition de pouvoir jouer», a réagi le joueur du VfB Stuttgart, qui possède en outre la nationalité de la République dominicaine.

A terme, Jaquez peut-il devenir un véritable titulaire avec la sélection ? Il a le potentiel nécessaire, selon Sebastian Hoeness, son entraîneur de club. Le Suisse est déjà «un très bon renfort», mais il n'a «de loin pas encore atteint ses limites», avait-il déclaré la semaine dernière.

Ne pas se comparer aux autres

Parfois comparé à Manuel Akanji, notamment par son ancien entraîneur à Lucerne Mario Frick, Luca Jaquez se montre diplomate quand on lui parle de ça. «Je peux beaucoup apprendre de Manuel Akanji, mais je ne me compare pas avec les autres. Je reste avec mon jeu et ma personnalité.»

Akanji ayant désormais 30 ans et Nico Elvedi 29, la question se pose de savoir qui pourrait dans un avenir à moyen terme devenir le patron de la défense centrale suisse. Murat Yakin a déjà procédé à plusieurs essais avec Eray Cömert, Cédric Zesiger, Stefan Gartenmann et Albian Hajdari. Ce dernier a finalement choisi le Kosovo, et les autres n'ont visiblement pas convaincu. Aucun d'entre eux n'a d'ailleurs été appelé pour le rassemblement d'octobre.

Le sélectionneur a fait le pari de la jeunesse avec Aurèle Amenda (22 ans/Eintracht Francfort), qui fait déjà partie du cadre, Jaquez et Adrian Bajrami (23 ans/Lucerne). Tous deux vivent ainsi leurs premiers pas en équipe nationale. En espérant que l'histoire continue.

Murat Yakin fait le point avant les matches de qualification pour le Mondial 2026 en Suède et en Slovénie. Mais pour l'heure le sélectionneur évoque les clés du succès helvétique dans ce début de campagne.

06.10.2025

