CAN 2025 «Luca Zidane ? C’est vrai que son nom, il est lourd à porter»

Nicolas Larchevêque

23.12.2025

Le gardien Luca Zidane, fils cadet de Zinédine, icône des Bleus et pressenti pour en être le futur sélectionneur, pourrait être titulaire mercredi avec l'Algérie, qui lance sa CAN à Rabat face au Soudan (16h00), deux mois à peine après avoir rejoint les Fennecs.

Luca Zidane, fils de Zinédine, est actuellement à la CAN avec l’Algérie.
23.12.2025, 15:49

«Je ne sais pas», a botté en touche Vladimir Petković, le sélectionneur bosnien lorsque les journalistes algériens - qui annoncent Luca Zidane titulaire - lui ont demandé qui serait le portier algérien face au Soudan. «Parce que nous avons encore un jour et un entraînement à faire. Le communiquer à vous avant de le communiquer aux joueurs, ce n'est pas correct», a-t-il ajouté dans l'hilarité générale.

Les planètes semblent aligner pour Luca Zidane, 27 ans, qui n'a rejoint la sélection algérienne que depuis début octobre, à l'occasion des deux derniers matches de qualification pour le Mondial 2026 face à la Somalie et à l'Ouganda. En balance avec Alexis Guendouz, le titulaire du poste depuis 2023, la cote de Luca Zidane est montée en flèche avec le forfait, il y a quelques jours, du gardien du Mouloudia d'Alger.

Zidane est désormais en balance avec Anthony Mandréa, le portier de Caen, un club de D3 française, et l'expérimenté Oussama Benbot, 31 ans, gardien de l'USM Alger, qui compte deux sélections avec les Fennecs. L'encadrement algérien tente en tout cas de préserver le gardien de Grenade, en deuxième division espagnole, de l'agitation autour de son statut, et surtout de son patronyme.

«Lourd à porter»

«Luca, il est comme tout le monde, comme tous les joueurs. Il s'est bien intégré, on l'a bien intégré. C'est un nouveau, il ne se prend pas la tête, il essaie de se donner à fond pour l'équipe. Et je ne pense pas qu'il fasse très attention» au bruit médiatique, a assuré le capitaine Riyad Mahrez, 34 ans et la star de la sélection, avant de concéder : «Bon, c'est vrai que son nom, il est lourd à porter».

Ce que le gardien de but s'était évertué à dire lors d'une rare prise de parole au moment de son premier rassemblement avec les Fennecs en octobre: «je suis très content d'être ici. C'est une fierté pour moi et je donnerai tout à 100% pour que le peuple algérien soit fier».

Championne d'Afrique en 2019, l'Algérie cherche un successeur à Raïs M'Bolhi, inamovible gardien depuis 2010, et souhaitait de l'émulation à ce poste clé où Guendouz a pris la relève en 2023.

Étant donné que Luca Zidane n'avait jamais rejoint l'équipe de France A, il était resté éligible pour jouer avec l'Algérie, le pays de ses grands-parents paternels, resté en embuscade pour le sélectionner. Ce qu'elle ne s'est pas privée de faire immédiatement après le 19 septembre dernier, lorsque la Fifa a acté son changement de nationalité sportive.

«Toute ma famille (est) fière de moi et derrière moi dans tous mes choix (...) Mon grand-père est content que je sois en Algérie», a déclaré Luca Zidane, devenu gardien parce qu'enfant, son père et son frère ainé Enzo le plaçaient à ce poste lors des parties de foot en famille.

Fils du plus grand milieu de terrain de l'histoire des Bleus, Français élevé en Espagne, Luca Zidane a désormais l'occasion de conquérir l'Afrique.

