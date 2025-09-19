  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Football Luca Zidane portera désormais les couleurs de l’Algérie

ATS

19.9.2025 - 22:38

Le gardien de but français Luca Zidane, fils de Zinédine Zidane, a changé de nationalité sportive. Il va désormais porter les couleurs de l'Algérie, a annoncé vendredi la fédération algérienne de Football (FAF).

Luca Zidane change de nationalité sportive et rejoint l’Algérie.
Luca Zidane change de nationalité sportive et rejoint l’Algérie.
IMAGO/ZUMA Press Wire

Keystone-SDA

19.09.2025, 22:38

Agé de 27 ans, Luca Zidane évolue actuellement au FC Grenade (D2 espagnole). International chez les jeunes jusqu'en M20, le deuxième fils de l'icône du football français va désormais représenter l'Algérie, pays d'origine de ses grands-parents paternels.

Formé au Real Madrid, avec qui il a même débuté en équipe première en 2018, Luca Zidane a ensuite été prêté pour une saison au Racing Santander, puis a évolué deux saisons au Rayo Vallecano, contribuant à faire remonter le club en Liga en 2021.

En septembre 2022, il s'était engagé avec Eibar, en D2 espagnole, quelques mois après la fin de son contrat avec le Rayo Vallecano.

La famille de l'ancienne star du football français est originaire d'un village de Béjaïa, à plus de 200 km à l'est d'Alger. Zinédine Zidane s'était rendu au moins deux fois en Algérie depuis qu'il a pris sa retraite après le mondial 2006 en Allemagne, notamment en décembre cette année-là sur invitation du défunt président Abdelaziz Bouteflika. Il avait alors été accueilli en héros.

L'Algérie disputera l'hiver prochain au Maroc la Coupe d'Afrique des nations (21 décembre 2025-18 janvier 2026) dans le groupe E contre le Burkina Faso, la Guinée équatoriale et le Soudan.

Les plus lus

Monica Bellucci et Tim Burton se sont séparés
Trois avions russes interceptés par l’OTAN dans l’espace aérien estonien
Nordahl Lelandais écope d’un an de prison et perd son autorité parentale
D4vd visé par une perquisition après la découverte d’un corps dans sa voiture
Frayeur pour le tenant du titre : Bâle se qualifie de justesse
Trump débouté : un juge rejette sa plainte à 15 milliards contre le New York Times