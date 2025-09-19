Le gardien de but français Luca Zidane, fils de Zinédine Zidane, a changé de nationalité sportive. Il va désormais porter les couleurs de l'Algérie, a annoncé vendredi la fédération algérienne de Football (FAF).

Luca Zidane change de nationalité sportive et rejoint l’Algérie. IMAGO/ZUMA Press Wire

Keystone-SDA ATS

Agé de 27 ans, Luca Zidane évolue actuellement au FC Grenade (D2 espagnole). International chez les jeunes jusqu'en M20, le deuxième fils de l'icône du football français va désormais représenter l'Algérie, pays d'origine de ses grands-parents paternels.

Formé au Real Madrid, avec qui il a même débuté en équipe première en 2018, Luca Zidane a ensuite été prêté pour une saison au Racing Santander, puis a évolué deux saisons au Rayo Vallecano, contribuant à faire remonter le club en Liga en 2021.

En septembre 2022, il s'était engagé avec Eibar, en D2 espagnole, quelques mois après la fin de son contrat avec le Rayo Vallecano.

La famille de l'ancienne star du football français est originaire d'un village de Béjaïa, à plus de 200 km à l'est d'Alger. Zinédine Zidane s'était rendu au moins deux fois en Algérie depuis qu'il a pris sa retraite après le mondial 2006 en Allemagne, notamment en décembre cette année-là sur invitation du défunt président Abdelaziz Bouteflika. Il avait alors été accueilli en héros.

L'Algérie disputera l'hiver prochain au Maroc la Coupe d'Afrique des nations (21 décembre 2025-18 janvier 2026) dans le groupe E contre le Burkina Faso, la Guinée équatoriale et le Soudan.