Le milieu de terrain brésilien Lucas Paqueta est forfait pour le huitième de finale du Mondial contre la Norvège, dimanche à East Rutherford. C'est ce qu'a indiqué une source de la Confédération brésilienne de football.

Titulaire au milieu de terrain aux côtés de Casemiro et Bruno Guimaraes, Paqueta s'est blessé à un muscle de l'arrière de la cuisse gauche lors de la victoire arrachée (2-1) contre le Japon lundi à Houston.

Le joueur est soumis à un traitement intensif et constitue la seule absence absolument certaine pour Carlo Ancelotti en vue du duel contre Erling Haaland et ses coéquipiers.

Il n'est pas exclu que le milieu de Flamengo revienne dans le tournoi uniquement si la Seleçao se qualifie pour la finale le 19 juillet au MetLife Stadium, a ajouté la source de la CBF.

Face à la Norvège, Ancelotti pourrait opter pour un remplaçant naturel, comme Danilo Santos, ou modifier son schéma tactique pour intégrer un attaquant supplémentaire, comme Endrick ou Gabriel Martinelli.

L'attaquant Raphinha, blessé à la cuisse droite depuis le deuxième match de la phase de groupes, contre Haïti, a déjà commencé à effectuer quelques activités physiques en marge de l'entraînement collectif.

En cas de besoin, et selon l'évolution de son état d'ici dimanche, il pourrait prendre place sur le banc des remplaçants, selon la source de la fédération.

Les quintuples champions du monde se sont entraînés jeudi matin sous un soleil de plomb au complexe d'entraînement de Columbia Park, à Morristown, dans le New Jersey, où le thermomètre affichait une température de 36°C et une sensation thermique de 41°C.

Outre Paqueta et Raphinha, l'attaquant Rayan a manqué les quinze minutes de la séance ouverte aux journalistes.

Le jeune joueur de 19 ans, remplaçant de l'ailier du FC Barcelone, a effectué un travail de charges en salle de musculation et ne devrait pas rencontrer de problèmes pour la rencontre de dimanche.