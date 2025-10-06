L'UEFA a approuvé lundi la requête de la Liga espagnole et de la Serie A italienne de délocaliser deux matches de championnat aux Etats-Unis et en Australie, une première mondiale.

Les joueurs du Barça iront affronter Villareal dans le cadre d'une rencontre de Liga délocalisée à Miami (Archives). AP

Keystone-SDA ATS

Cette décision a été prise «à contrecoeur» et «à titre exceptionnel», a-t-elle souligné. Dans un communiqué, le comité exécutif de l'instance européenne réitère néanmoins «son opposition aux matches de ligue nationale joués à l'étranger», et s'engage à contribuer «aux travaux en cours dirigés par la FIFA» pour établir des règles strictes en ce sens.

Comme demandé cet été par les fédérations espagnole et italienne de football, la rencontre Villarreal-Barcelone va donc pouvoir se tenir le 20 décembre à Miami, avant qu'AC Milan-Côme ne s'expatrie le 8 février 2026 à Perth.

«Une décision exceptionnelle»

L'instance européenne explique lundi que «le cadre réglementaire pertinent de la FIFA – actuellement en cours de révision – n'est pas suffisamment clair et détaillé» pour lui permettre de trancher autrement.

«Bien qu'il soit regrettable de devoir laisser ces deux matches avoir lieu, cette décision est exceptionnelle et ne doit pas être considérée comme un précédent. Notre engagement est clair: protéger l'intégrité des ligues nationales et faire en sorte que le football reste ancré dans son environnement d'origine», promet néanmoins Aleksander Ceferin, cité dans le communiqué.

Poussée depuis une dizaine d'années par la Liga pour des raisons commerciales – alors que la Serie A invoque de son côté le conflit entre le match AC Milan-Côme et la cérémonie d'ouverture des prochains JO d'hiver, la perspective de délocaliser des matches de championnat avait suscité début septembre une forte opposition des représentants de supporters.