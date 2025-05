L’UEFA sort du silence : «Cela ne reflète pas notre collaboration»

L'UEFA a calmé le jeu lundi après s'être agacée en termes très vifs du retard jeudi du président de la FIFA Gianni Infantino au 75e Congrès de l'instance mondiale au Paraguay, en raison d'un voyage au Moyen-Orient.

Le retard de Gianni Infantino (à droite) au congrès de la FIFA avait suscité l’agacement d’Aleksander Ceferin, président de l’UEFA. KEYSTONE

Agence France-Presse Nicolas Larchevêque

«Le récent épisode était isolé, et ne reflète pas notre collaboration actuelle», indique l'organisation européenne dans un communiqué. L'UEFA qualifie également de «très bonne» la relation entre son patron Aleksander Ceferin et Gianni Infantino, «marquée par une communication franche et un respect mutuel».

Aleksander Ceferin, avec d'autres représentants du football européen dont la présidente de la fédération norvégienne, avait pourtant quitté jeudi le 75e Congrès de la Fifa pour protester contre sa tenue retardée. La réunion annuelle du football mondial, déjà repoussée d'une heure par rapport à la convocation initiale, avait finalement débuté avec plus de deux heures de retard.

A la tribune, Gianni Infantino s'était excusé «pour le désagrément», évoquant sans plus de précisions «un petit problème» avec le vol qui l'avait ramené de deux jours de voyage au Qatar et en Arabie Saoudite, aux côtés notamment du président américain Donald Trump.

«Évidemment, des discussions importantes ont eu lieu là-bas concernant la Coupe du Monde avec certains leaders mondiaux en politique et en économie, et j'ai senti qu'il était de mon devoir d'y être pour vous représenter tous, pour représenter le football», avait-il argumenté, rappelant que le Qatar avait accueilli le Mondial 2022 et que l'Arabie Saoudite accueillerait le Mondial 2034.

Opposition Ceferin - Infantino

Mais l'UEFA avait fustigé ce changement «de dernière minute», «pour ce qui semble simplement arranger des intérêts politiques privés», et «ne rend aucun service au football».

Aleksander Ceferin s'est publiquement opposé à Gianni Infantino dans plusieurs dossiers ces dernières années, en particulier le projet - finalement abandonné - d'organiser la Coupe du monde tous les deux ans plutôt que tous les quatre ans.

Récemment, le président de l'UEFA a qualifié de «mauvaise idée» la perspective d'un Mondial 2030 à 64 équipes pour fêter le centenaire de l'épreuve, défendue par le patron de la Confédération sud-américaine de football. Gianni Infantino n'a pas encore fait connaître sa position sur ce dossier.