  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Football L'UEFA va «consulter» sur la délocalisation des matches

ATS

11.9.2025 - 22:14

L'UEFA va «consulter» les acteurs du foot européen sur la requête de la Liga et de la Serie A de délocaliser deux matches de championnat aux Etats-Unis et en Australie, a-t-elle annoncé jeudi. Cette possible première mondiale est très décriée.

Ceferin face à la pression : l’UEFA limitée dans ses choix
Ceferin face à la pression : l’UEFA limitée dans ses choix
Keystone

Keystone-SDA

11.09.2025, 22:14

Réuni à Tirana, le comité exécutif de l'instance européenne «a examiné les demandes» déposées par les fédérations espagnole et italienne pour tenir Villarreal-Barcelone le 20 décembre à Miami, puis AC Milan-Côme début février 2026 à Perth.

Mais «avant de parvenir à une décision définitive», l'UEFA «lancera une série de consultations auprès de toutes les parties prenantes du football européen, y compris les supporters» – dont les représentants sont nettement hostiles à un tel projet.

«Il existe de nombreuses questions à résoudre», souligne l'organisation dans un communiqué, tout en reconnaissant «qu'il s'agit d'une question importante et d'intérêt croissant».

La semaine dernière, le patron de l'UEFA Aleksander Ceferin avait reconnu auprès du journal Politico sa marge de manoeuvre limitée, alors que la FIFA a dû entamer en mai dernier – à la suite d'un accord juridique avec le géant des droits du foot Relevent Sports – une refonte de ses règles interdisant de disputer à l'étranger les matches de championnat.

«Nous ne sommes pas contents (des projets de délocalisation), mais nous avons peu de latitude d'un point de vue juridique si les deux fédérations sont d'accord», résumait le dirigeant slovène.

Aberration

Dans un communiqué distinct, l'organisation Football Supporters Europe (FSE) a «salué» la volonté de dialogue de l'UEFA, réitérant sa position exprimée mercredi dernier dans un texte signé par plus de 430 groupes de fans issus de 25 pays.

«Le football européen appartient à nos stades, nos villes, nos communautés: un seul match national à l'étranger est déjà un de trop», écrit FSE, une position similaire à celle du commissaire européen aux Sports, Glenn Micallef.

Face à la quête de nouveaux marchés – ainsi, pour Milan-Côme, qu'à l'impossibilité d'utiliser le stade San Siro mobilisé par la cérémonie d'ouverture des Jeux d'hiver -, les supporters dénoncent une aberration logistique et environnementale, ainsi qu'une entorse à l'équité sportive garantie par les rencontres aller-retour.

Les plus lus

Les travailleurs sud-coréens arrêtés en route vers leur pays
Le «Prince des ténèbres» rattrapé par l’affaire Epstein
Les Etats-Unis s'enfoncent dans la violence politique
Bolsonaro reconnu coupable de tentative de coup d'Etat
Harry repart du Royaume-Uni, après avoir vu son père
Lausanne: il y a plus de bus vers les hautes écoles