Les tirs au but sont en passe de devenir la grande spécialité du FC Lugano. Comme l’an dernier en demi-finale à Genève, cet exercice si particulier a souri aux Tessinois à Bâle.

La joie des joueurs de Lugano après la séance Keystone

Au Parc St. Jacques, le FC Lugano s’est imposé 4-3 aux tirs au but devant le FC Bâle. On en était resté à 2-2 après 120 minutes de jeu dans ce quart de finale. Les Tessinois peuvent toujours ainsi rêver à une troisième finale consécutive au Wankdorf après la victoire contre St. Gall en 2022 et la défaite face aux Young Boys en 2023.

Fabian Frei et Dominik Schmid ont raté la transformation de leur penalty pour précipiter l’échec du FC Bâle. Cette élimination est amère dans la mesure où les Rhénans, très vie menés 2-0 sur un doublé de Zan Celar, étaient revenus de nulle part grâce à Thierno Barry. Sorti du banc, le Guinéen marquait aux 81e et 83e pour réveiller le Parc St. Jacques.

Après cette élimination, l’équipe de Fabio Celestini n’a plus que le championnat pour sauver sa saison. Mais avant de nourrir l’espoir d’accrocher une place européenne, il lui faudra dans un premier temps boucler le troisième tour dans le top 6.

ats