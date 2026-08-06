Thoune, St-Gall et Lugano ont parfaitement entamé leur 3e tour qualificatif de Coupes d'Europe jeudi. Les trois clubs de Super League se sont imposés lors de leur match aller respectif.

Dernière équipe helvète encore en lice pour disputer la phase de ligue d'Europa League, Thoune a rapidement pris les devants face au Vikingur Reykjavik pour l'emporter 3-0. Les champions de Suisse menaient déjà de deux longueurs à la demi-heure de jeu, grâce aux réussites de Jan Bamert (19e) et de Brighton Labeau (25e). Les Islandais ont ensuite cru réduire la marque à la 32e par Stigur Thordarson, avant que la VAR ne l'annule suite à une faute au départ de l'action.

Nouveau venu dans l'effectif thounois, Fabio Saiz a scellé le score dans la dernière minute du temps additionnel, afin d'assurer un succès bienvenu pour les protégés de Gian-Luca Privitelli après la déroute subie samedi en championnat face à YB (6-0). Pour rappel, Thoune n'a plus disputé de phase finale européenne depuis 13 ans, lorsque le club de l'Oberland bernois avait été éliminé dès la phase de groupes de C3.

Coaching gagnant pour St-Gall

En Moldavie, St-Gall a fait plier le Sheriff Tiraspol 3-1 en qualifications pour la Conference League grâce à une excellente deuxième période. Après une première période vierge de but, le coach Enrico Maassen a décidé d'un triple changement à la 61e, faisant entrer sur le terrain les trois futurs buteurs de la soirée: Christian Witzig, Andrin Hunziker et Leon Frokaj.

Deux minutes plus tard, Hunziker ouvrait la marque de la tête sur un bon centre de Joel Ruiz, avant que Frokaj n'inscrive le 2-0 à la 70e, profitant de la passivité de la défense moldave. Si le Sheriff est parvenu à réduire la marque à la 89e, c'est Witzig qui a scellé le score dans le temps additionnel d'une superbe frappe du pied gauche. Les Brodeurs sont ainsi en bonne posture avant le match retour jeudi prochain à domicile, eux qui rêvent d'une nouvelle phase de ligue en C4 après celle disputée il y a deux ans.

Lugano s’impose

Grand favori avant cette confrontation face au club féroïen du NSI Runavik, Lugano a peiné avant d'assurer le succès 2-0 en qualifications pour la Conference League. Au Tessin, les Bianconeri ont pourtant pris le match en main dès la 7e grâce à Elias Pihlstrom, mais ont ensuite attendu la 80e pour doubler la mise par Kevin Behrens face à un adversaire largement dominé.