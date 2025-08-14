  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

UEFA Super Cup Luis Enrique : «Pour être honnête, le PSG ne mérite pas ce trophée»

Nicolas Larchevêque

14.8.2025

L'entraîneur du PSG Luis Enrique a estimé que son équipe «ne mérite» pas d'avoir remporté la Supercoupe d'Europe aux dépens de Tottenham (2-2, 4-3 tab), mercredi à Udine.

UEFA Super Cup : le PSG «ne mérite pas» sa victoire contre Tottenham

UEFA Super Cup : le PSG «ne mérite pas» sa victoire contre Tottenham

«On a pu voir la différence entre eux, une équipe comme Tottenham qui a fait six semaines d'entraînement et nous seulement six jours», a déclaré l'entraîneur Luis Enrique après avoir remporté la Supercoupe d'Europe aux penalties.

14.08.2025

Agence France-Presse

14.08.2025, 07:41

14.08.2025, 09:16

«Pour être honnête, on ne mérite pas ce trophée. On a pu voir la différence entre une équipe comme Tottenham qui a eu six semaines d'entraînement et nous avec seulement six jours. C'est une telle différence. Je suis content du résultat mais ce n'était pas très juste», a expliqué le technicien espagnol en conférence de presse.

Mené 2-0 à cinq minutes du temps réglementaire, le champion d'Europe parisien a égalisé grâce à Lee Kang-in (85) et Gonçalo Ramos (90+4) avant de s'imposer aux tirs au but contre le vainqueur de l’Europa League.

UEFA Super Cup. Le PSG renaît de ses cendres et triomphe en finale

UEFA Super CupLe PSG renaît de ses cendres et triomphe en finale

«On a cherché à jouer au foot mais on a fait de mauvaises passes. On a eu la chance de marquer deux buts et d'aller aux tirs au but. Le football c'est comme ça et pour nous c'est un très beau moment. C'était un match très bizarre. C'est normal d'avoir cette différence. On a pu voir que nos joueurs ont commis beaucoup d'erreurs techniques», a-t-il ajouté.

Interrogé sur la prestation de Lucas Chevalier, qui évoluait pour la première fois dans les buts parisiens, quatre jours après son transfert en provenance de Lille, et avait la lourde tâche de remplacer Gianluigi Donnarumma, poussé vers la sortie, Luis Enrique s'est montré «très content de la manière dont il a fini le match.»

Luis Enrique sur Donnarumma. «C’est ma décision. On cherchait un profil différent»

Luis Enrique sur Donnarumma«C’est ma décision. On cherchait un profil différent»

«Il a montré du caractère, de la personnalité, des choses que nous demandons pour aider l'équipe», a-t-il poursuivi à propos du gardien no 2 de l'équipe de France qui a notamment stoppé un tir au but des Spurs.

Frank «fier» de Tottenham

L'entraîneur de Tottenham Thomas Frank s'est de son côté dit «fier» de son équipe. «Je suis fier de mon club, des supporteurs, de l'équipe, des joueurs. Nous avons tout donné, nous avons affronté peut-être la meilleure équipe du monde. On n'a pas à rougir, on a eu 80 minutes absolument parfaites, je suis fier de mes gars», a-t-il indiqué.

«Parfois dans le foot, le diable est dans le détail, les Parisiens n'ont pas baissé les bras, on a malheureusement laissé des espaces qui ont été exploitées. Personne ne pensait qu'on allait pouvoir tenir tête au PSG. J'espère que cette intensité, cette agressivité, cet état d'esprit et cette mentalité vont fonder la base de nos performances», a-t-il également noté.

PSG – Tottenham 2-2 (4-3 tb)

PSG – Tottenham 2-2 (4-3 tb)

Super Cup 2025

13.08.2025

Les plus lus

Trump menace de déployer la Garde nationale dans d'autres bastions démocrates
Ils piratent votre téléphone portable avec des applications invisibles
Choc et émotion sur YouTube : un couple d’influenceurs canadiens perd la vie dans un accident
Valon Behrami : «Ma tante a dû regarder son mari se faire tirer dessus»
Sécheresse et chaleur: «grave pénurie d’eau potable» dans le Haut-Valais