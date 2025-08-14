L'entraîneur du PSG Luis Enrique a estimé que son équipe «ne mérite» pas d'avoir remporté la Supercoupe d'Europe aux dépens de Tottenham (2-2, 4-3 tab), mercredi à Udine.

UEFA Super Cup : le PSG «ne mérite pas» sa victoire contre Tottenham «On a pu voir la différence entre eux, une équipe comme Tottenham qui a fait six semaines d'entraînement et nous seulement six jours», a déclaré l'entraîneur Luis Enrique après avoir remporté la Supercoupe d'Europe aux penalties. 14.08.2025

Agence France-Presse Nicolas Larchevêque

«Pour être honnête, on ne mérite pas ce trophée. On a pu voir la différence entre une équipe comme Tottenham qui a eu six semaines d'entraînement et nous avec seulement six jours. C'est une telle différence. Je suis content du résultat mais ce n'était pas très juste», a expliqué le technicien espagnol en conférence de presse.

Mené 2-0 à cinq minutes du temps réglementaire, le champion d'Europe parisien a égalisé grâce à Lee Kang-in (85) et Gonçalo Ramos (90+4) avant de s'imposer aux tirs au but contre le vainqueur de l’Europa League.

«On a cherché à jouer au foot mais on a fait de mauvaises passes. On a eu la chance de marquer deux buts et d'aller aux tirs au but. Le football c'est comme ça et pour nous c'est un très beau moment. C'était un match très bizarre. C'est normal d'avoir cette différence. On a pu voir que nos joueurs ont commis beaucoup d'erreurs techniques», a-t-il ajouté.

Interrogé sur la prestation de Lucas Chevalier, qui évoluait pour la première fois dans les buts parisiens, quatre jours après son transfert en provenance de Lille, et avait la lourde tâche de remplacer Gianluigi Donnarumma, poussé vers la sortie, Luis Enrique s'est montré «très content de la manière dont il a fini le match.»

«Il a montré du caractère, de la personnalité, des choses que nous demandons pour aider l'équipe», a-t-il poursuivi à propos du gardien no 2 de l'équipe de France qui a notamment stoppé un tir au but des Spurs.

Frank «fier» de Tottenham

L'entraîneur de Tottenham Thomas Frank s'est de son côté dit «fier» de son équipe. «Je suis fier de mon club, des supporteurs, de l'équipe, des joueurs. Nous avons tout donné, nous avons affronté peut-être la meilleure équipe du monde. On n'a pas à rougir, on a eu 80 minutes absolument parfaites, je suis fier de mes gars», a-t-il indiqué.

«Parfois dans le foot, le diable est dans le détail, les Parisiens n'ont pas baissé les bras, on a malheureusement laissé des espaces qui ont été exploitées. Personne ne pensait qu'on allait pouvoir tenir tête au PSG. J'espère que cette intensité, cette agressivité, cet état d'esprit et cette mentalité vont fonder la base de nos performances», a-t-il également noté.