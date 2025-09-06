  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Craquage en Leagues Cup Luis Suarez suspendu six matches pour son crachat

ATS

6.9.2025 - 07:30

L'attaquant de l'Inter Miami Luis Suarez a été suspendu six matches, a annoncé vendredi la commission de discipline de la Leagues Cup. Cette sanction ne devrait s'appliquer qu'à cette compétition.

Keystone-SDA

06.09.2025, 07:30

06.09.2025, 08:05

L'Uruguayen est sanctionné pour avoir déclenché une bagarre et craché sur l'un des membres du staff de Seattle à l'issue de la finale de la Leagues Cup dimanche dernier.

Leagues Cup. L'Inter Miami perd, Luis Suarez crache sur un membre du staff adverse

Leagues CupL'Inter Miami perd, Luis Suarez crache sur un membre du staff adverse

La suspension de l'ex-star de Liverpool et de Barcelone, 38 ans, ne devrait s'appliquer que pour la prochaine édition de la Leagues Cup, tournoi réunissant des équipes du Mexique et de la MLS, selon la commission de discipline. Mais la MLS se «réserve le droit « de lui infliger une sanction supplémentaire, précise la commission.

A la fin de la rencontre où l'Inter Miami a sombré face aux Sounders de Seattle (3-0), l'Uruguayen, connu pour ses nombreux dérapages, a provoqué des scènes de chaos. Juste après le coup de sifflet final, il a traversé le terrain pour aller s'en prendre à l'un de ses adversaires, le milieu de Seattle Obed Vargas. Il s'est précipité vers lui, l'a attrapé par le cou, déclenchant une bagarre générale avec plusieurs joueurs et membres du staff des deux équipes.

Pendant l'échauffourée, Suarez a semblé cracher en direction de l'un des coaches-assistants de Seattle. Il s'est ensuite excusé sur les réseaux sociaux quelques jours plus tard, évoquant «un moment de grande tension et de frustration» et regrettant que «des choses qui n'auraient pas dû se produire se sont produites, mais cela ne justifie pas la réaction que j'ai eue», dans une story Instagram. «J'ai eu tort et je le regrette sincèrement», a-t-il ajouté.

Bagarre en Leagues Cup. Luis Suarez : «Cela ne justifie pas la réaction que j'ai eue»

Bagarre en Leagues CupLuis Suarez : «Cela ne justifie pas la réaction que j'ai eue»

Les plus lus

Découvrez les notes des joueurs de la Nati
Zelensky envisage-t-il une nouvelle attaque contre le pont de Kertch?
Autorisée par Trump, une mission secrète en Corée du Nord a tourné au désastre
À Washington, le ministre américain du Commerce fustige la Suisse
Grandes firmes suisses : leur coup d’avance sur Donald Trump
«Cela n'est plus supportable» : le PS veut indexer les primes d’assurance maladie sur le revenu