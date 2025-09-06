L'attaquant de l'Inter Miami Luis Suarez a été suspendu six matches, a annoncé vendredi la commission de discipline de la Leagues Cup. Cette sanction ne devrait s'appliquer qu'à cette compétition.

Keystone-SDA ATS

L'Uruguayen est sanctionné pour avoir déclenché une bagarre et craché sur l'un des membres du staff de Seattle à l'issue de la finale de la Leagues Cup dimanche dernier.

La suspension de l'ex-star de Liverpool et de Barcelone, 38 ans, ne devrait s'appliquer que pour la prochaine édition de la Leagues Cup, tournoi réunissant des équipes du Mexique et de la MLS, selon la commission de discipline. Mais la MLS se «réserve le droit « de lui infliger une sanction supplémentaire, précise la commission.

A la fin de la rencontre où l'Inter Miami a sombré face aux Sounders de Seattle (3-0), l'Uruguayen, connu pour ses nombreux dérapages, a provoqué des scènes de chaos. Juste après le coup de sifflet final, il a traversé le terrain pour aller s'en prendre à l'un de ses adversaires, le milieu de Seattle Obed Vargas. Il s'est précipité vers lui, l'a attrapé par le cou, déclenchant une bagarre générale avec plusieurs joueurs et membres du staff des deux équipes.

Pendant l'échauffourée, Suarez a semblé cracher en direction de l'un des coaches-assistants de Seattle. Il s'est ensuite excusé sur les réseaux sociaux quelques jours plus tard, évoquant «un moment de grande tension et de frustration» et regrettant que «des choses qui n'auraient pas dû se produire se sont produites, mais cela ne justifie pas la réaction que j'ai eue», dans une story Instagram. «J'ai eu tort et je le regrette sincèrement», a-t-il ajouté.