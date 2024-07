L'Uruguay a pris la 3e place de la Copa America.

Suarez s'est montré décisif dans le match pour la 3e place en Copa America. ats

ATS

La Celeste a battu le Canada aux tirs au but (2-2, 4-3 tab) grâce à son vétéran Luis Suarez, qui a égalisé au dernier moment et marqué le penalty victorieux.

«El Pistolero», 37 ans, a d'abord sauvé la mise dans les arrêts de jeu, à la 92e minute. Puis il a converti l'ultime tir au but des Uruguayens, parfaits dans l'exercice, alors que Koné et Davies ont échoué côté canadien.

Son coéquipier Rodrigo Bentacur avait ouvert le score tôt (8e), mais les Canucks ont pris l'ascendant par l'intermédiaire de Koné (22e) et de David (80e). Le coaching aura été gagnant pour le sélectionneur de l'Uruguay Marcelo Bielsa, qui a sorti tôt Darwin Nunez (46e), décevant, pour lancer le vieillissant Suarez.

«C'est un joueur de niveau supérieur, un grand camarade, et il a été pour nous tous un soutien énorme sur et en dehors du terrain», a déclaré Bielsa à propos de Suarez. L'entrée au même moment de Giorgian de Arrascaeta a aussi payé, puisqu'il a participé à la construction du but salvateur de la 92e et réussi son tir au but.

ATS