Qualifs Mondial 2026 Malgré deux autobuts, la Squadra Azzurra renverse Israël

Melchior Cordonier

8.9.2025

L'Italie a décroché au terme d'un final invraisemblable une victoire capitale contre Israël 5 à 4 (mi-temps: 1-1) en match de qualifications pour le Mondial-2026, lundi à Debrecen (Hongrie).

Sandro Tonali a délivré l’Italie en marquant le but capital.
Sandro Tonali a délivré l’Italie en marquant le but capital.
IMAGO/Gribaudi/ImagePhoto

Agence France-Presse

08.09.2025, 23:00

08.09.2025, 23:10

La Nazionale, humiliée par la Norvège début juin (3-0), s'est emparée, grâce à ce troisième succès en quatre matches, de la 2ème place du groupe I, synonyme de barrages.

Elle accuse trois points de retard sur la Norvège (12 pts) mais devance désormais Israël, qui a disputé un match de plus, grâce à sa meilleure différence de buts (9 pts, +5 contre +4).

Gennaro Gattuso, qui a succédé à Luciano Spalletti après la déroute d'Oslo, est passé par tous les états. Il a d'abord vu son équipe, séduisante contre l'Estonie (5-0) trois jours plus tôt, prendre l'eau pour être menée 1-0 (16e), puis 2-1 (52e).

Elle s'est ensuite repris, grâce à un doublé de Moise Kean (40e, 54e), puis grâce à Mateo Politano (62e) et Giacomo Raspadori (81e) pour mener 4 à 2.

Mais les Azzurri, de nouveau fébriles, ont laissé leurs adversaires revenir au score dans le final avec deux buts en deux minutes (87e, 89e).

Le salut italien est venu dans le temps additionnel de Sandro Tonali (90e+1), avec un but qui redonne espoir à tout un pays encore traumatisé par ses absences des deux dernières Coupes du monde.

Qualifs Mondial 2026. Même onze, même scénario : la Nati balaye la Slovénie

Qualifs Mondial 2026Même onze, même scénario : la Nati balaye la Slovénie

Malgré deux autobuts, la Squadra Azzurra renverse Israël